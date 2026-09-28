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IEF-PR : résultats du concours de recrutement de la 9ème promotion pour l’année 2026-2027
L’Institut de l’Économie et des Finances – Pôle Régional de Formation des Régies Financières d’Afrique Centrale (IEF-PR) a proclamé les résultats du concours de recrutement de sa 9e promotion, au titre de l’année académique 2026-2027. La session concernée s’est tenue le 4 juillet 2026 au centre de Libreville. Les candidats gabonais définitivement admis sont classés par filière et par ordre de mérite.
Consultez ci-dessous l’intégralité des résultats et les listes des candidats admis.
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