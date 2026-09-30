Partenariat sino-africain : Libreville au cœur des enjeux du zéro tarif douanier et du 15e plan quinquennal chinois

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Libreville, la capitale gabonaise a abrité ce mercredi 30 septembre 2026 l’ouverture d’un colloque international d’envergure. Organisé par l’Institut Prométhée en partenariat avec le gouvernement de la République populaire de Chine et l’ambassade de Chine au Gabon, ce rendez-vous a rassemblé décideurs, universitaires et opérateurs économiques pour examiner les retombées de la nouvelle politique commerciale chinoise.

Ce colloque offre un cadre d’analyse privilégié face aux évolutions majeures des échanges commerciaux. L’application depuis le 1er mai 2026 de la politique de « zéro tarif douanier » par la Chine aux pays africains partenaires marque un tournant historique. D’ailleurs, lors de son allocution, l’ambassadeur de Chine au Gabon Zhou Ping a souligné la portée de cette mesure.

« C’est une politique concrète de la Chine visant à élargir son ouverture de haut niveau au cours de l’année du lancement du 15e Plan quinquennal. Le petit pas que nous faisons aujourd’hui sur le zéro tarif douanier deviendra certainement un grand pas pour promouvoir le libre-échange mondial. », a-t-il indiqué.

L’Ambassadeur de Chine au Gabon Zhou Ping © D.R.

Un rôle central pour le Think Tank gabonais

Hughes Mbadinga Madiya, président de l’Institut Prométhée, a rappelé la mission d’analyse de son organisation. « L’Institut Prométhée est un think tank gabonais qui a pour objectif de contribuer par l’analyse et le dialogue à la réflexion sur les politiques publiques au service du développement de notre pays. Le 15e plan quinquennal chinois et la politique de zéro tarif de douane ouvrent un champ de réflexion important pour le Gabon et les autres pays d’Afrique. », a-t-il souligné.

S’interrogeant sur la préparation des acteurs locaux, l’ancien membre du gouvernement a insisté sur l’exigence de compétitivité : « Lorsqu’un marché devient accessible, encore faut-il savoir ce qu’on va y apporter. Que pouvons-nous produire ? Que pouvons-nous exporter ? Avec quelle qualité ? Dans quel volume ? Et selon quelles règles ? Ces questions méritent que nous nous asseyions ensemble pour les examiner. »

Accompagner la transformation locale

Le gouvernement gabonais entend structurer son économie pour tirer parti de cette ouverture. Gninga Chaning Zenaba, ministre du Commerce, des PME-PMI et de l’Entrepreneuriat des jeunes a précisé que « la question essentielle est de savoir comment transformer les nouvelles possibilités offertes par l’ouverture du marché chinois en opportunités concrètes pour nos entreprises, nos producteurs et particulièrement pour notre jeunesse ». « Notre objectif est de faire du commerce extérieur un véritable levier de création de valeur. », a-t-elle indiqué.

De son côté, le ministre de l’Industrie, Maître Lubin Ntoutoume, a rappelé que « la Chine a fait le choix d’un développement de haute qualité, et le Gabon s’est engagé dans la transformation locale de ses ressources naturelles pour retenir la valeur ajoutée sur notre sol. »

De la pensée à l’action

En conclusion, Hugues Mbadinga Madiya a formulé le vœu que ces échanges débouchent sur des résultats opérationnels : « Nous souhaitons que cette journée fasse émerger des pistes très concrètes. Ces travaux nourriront une restitution et la publication des actes afin que les analyses et les recommandations puissent être utiles à ceux qui décident. C’est ainsi que nous entendons, selon notre formule, passer de la pensée à l’action. », a-t-il indiqué.