Sao Tomé-et-Principe : l’opposition remporte les législatives mais sans majorité absolue

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Le Mouvement de libération de Sao Tomé-et-Principe (MLSTP), principale formation d’opposition, est arrivé en tête des élections législatives avec 24 des 55 sièges de l’Assemblée nationale, selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale (CEN), rapportés par l’Agence France-Presse (AFP). Devancée d’un siège, l’Action démocratique indépendante (ADI), parti du président Carlos Vila Nova, obtient 23 députés. Une configuration qui place les formations minoritaires au centre des négociations pour la constitution d’une majorité.

Le scrutin législatif, organisé dimanche parallèlement aux élections municipales et régionales, redistribue les rapports de force dans cet archipel du golfe de Guinée. Si le MLSTP réalise la meilleure performance, sa victoire électorale ne lui garantit pas à elle seule le contrôle du prochain gouvernement : avec 24 députés, l’ancien parti unique reste à quatre sièges de la majorité absolue, fixée à 28. Dans ce régime parlementaire, la capacité à nouer des alliances devrait donc être déterminante pour la prochaine séquence politique.

Le MLSTP devant l’ADI d’un seul siège

Selon l’AFP, le MLSTP, « issu de l’ancien parti unique qui a dirigé Sao Tomé-et-Principe avant l’introduction du multipartisme en 1990 », obtient 24 sièges, contre 23 pour l’ADI. Sept formations politiques étaient engagées dans la compétition pour renouveler les 55 sièges de l’Assemblée nationale.

Les huit autres sièges se répartissent entre deux formations. Le Mouvement des citoyens indépendants-Parti socialiste/Parti de l’unité nationale (MCI-PS/PUN) en décroche six, tandis que le mouvement Basta en obtient deux. Cette répartition donne aux formations minoritaires une influence potentiellement décisive dans la recherche des quatre voix manquantes au MLSTP ou des cinq nécessaires à l’ADI pour atteindre la majorité absolue.

Le MCI-PS/PUN au centre des tractations

Domingos Monteiro, dirigeant du MCI-PS/PUN, apparaît dès lors comme l’un des acteurs centraux des discussions à venir. Cité par l’AFP, il s’est déclaré « ouvert au dialogue » avec les deux principales formations et disposé à soutenir celle qui s’engagera à améliorer les conditions de vie de la population.

L’Agence France-Presse relève que cette configuration confère au MCI-PS/PUN un possible rôle de « faiseur de rois » dans la formation et la stabilité du prochain gouvernement. Les négociations post-électorales seront donc déterminantes dans un système où le gouvernement doit disposer de la confiance du Parlement.

Économie, emploi et exode des jeunes en toile de fond

Au-delà des tractations politiques, le prochain exécutif devra faire face aux difficultés économiques et sociales du pays, notamment au chômage et au départ d’une partie de la jeunesse. L’AFP, citant la Banque mondiale, indique qu’au moins 18 % des Santoméens vivaient à l’étranger en 2025, soit près de 40 000 personnes, principalement au Portugal, en Angola et au Gabon.

Pour Libreville, l’évolution politique de Sao Tomé-et-Principe revêt également un intérêt particulier au regard de la proximité géographique entre les deux pays et de la présence d’une communauté santoméenne au Gabon. Deux mois après la réélection de Carlos Vila Nova à la présidence, le résultat des législatives ouvre ainsi une nouvelle phase : celle des alliances parlementaires qui détermineront la composition du prochain gouvernement santoméen.

Source : Agence France-Presse (AFP)