Gabon : le groupe marocain Al Omrane ambitionne construire plus de 95 000 logements en 2 ans

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En quête de solutions durables pour loger sa population, Libreville se tourne vers l’expertise marocaine, un modèle de réussite sur le continent. C’est en marge de la 13e session du Forum Urbain Mondial, tenue à Bakou, que les autorités gabonaises ont jeté les bases d’une coopération renforcée avec le Maroc dans les secteurs névralgiques du logement et de l’urbanisme, selon des informations rapportées par Direct Infos Gabon.

Au cœur de ces échanges bilatéraux se trouve le groupe marocain Al Omrane, véritable opérateur de référence en matière d’habitat social et d’aménagement du territoire. Le savoir-faire de ce géant de l’immobilier séduit particulièrement le gouvernement gabonais. Il faut dire que le groupe affiche des ambitions impressionnantes : entre 2026 et 2027, Al Omrane prévoit la production de plus de 95 000 logements, un déploiement titanesque soutenu par plusieurs milliards de dirhams d’investissements.

Pour le Gabon, s’inspirer d’une telle machine industrielle représente une opportunité en or. Les discussions de Bakou ont ainsi permis d’aborder de front des défis techniques majeurs, indispensables à la réussite d’une telle transition. Les deux délégations ont notamment planché sur les mécanismes de financement du logement, la gestion et la mobilisation stratégique du foncier, ainsi que l’optimisation des partenariats public-privé (PPP) pour accélérer la cadence des chantiers.

Soulager la pression immobilière

Cette offensive diplomatique et technique répond à une urgence nationale. La capitale, Libreville, fait face depuis plusieurs années à une pression immobilière asphyxiante, rendant l’accès à la propriété particulièrement complexe pour les ménages modestes et les fonctionnaires. L’objectif avoué des autorités est donc de structurer une politique de l’habitat totalement refondue, capable d’intégrer les impératifs de durabilité et d’inclusion territoriale.

En s’alliant avec le Maroc, le Gabon ne cherche pas seulement à bâtir des murs, mais à concevoir des écosystèmes urbains viables. Reste désormais à traduire ces ambitions de Bakou en projets concrets sur le terrain gabonais, un tournant que les citoyens attendent avec impatience.