A La UneDerniers articlesECONOMIE

Gabon : vers la mise en place d’une première usine de marbre

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 12h45min
1 525 Temps de lecture 1 minute
Le président Brice Clotaire Oligui Nguema sur le site de Doussiéguoussou © D.R.
Ecouter l'article

Longtemps dépendant de l’exportation de ses ressources à l’état brut, le pays accélère sa stratégie de transformation locale. Au cœur de cette dynamique, la province de la Nyanga s’apprête à accueillir la toute première usine de transformation de marbre du pays. Comme le souligne le journal économique EcoMatin, ce projet d’envergure nationale marque une rupture majeure avec le modèle économique extractif traditionnel.

C’est précisément à Doussiéguoussou que bat le cœur de ce renouveau industriel. Ce site, dont l’exploitation initiale remonte aux années 1960, était plongé dans une léthargie totale depuis plus de deux décennies. L’arrêt des activités avait non seulement privé la région d’une source précieuse de revenus, mais avait également accentué l’exode des populations locales.

Sous l’impulsion des autorités des nouvelles autorités en tete desquelles le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, le chantier a été relancé de manière spectaculaire. S’étendant sur un complexe moderne de plus de 4,5 kilomètres carrés, l’infrastructure sort de terre à grands pas. Les fondations sont désormais prêtes à recevoir l’ossature métallique des futures unités de production.

Du brut au produit fini : une chaîne de valeur intégrée

L’originalité et la force de ce projet résident dans sa capacité à traiter la ressource de bout en bout. L’époque où les blocs de marbre gabonais quittaient le territoire sans valeur ajoutée semble bel et bien révolue. L’usine abritera une chaîne de fabrication complète, capable de façonner une large gamme de produits finis.

Des carreaux de haute qualité aux revêtements architecturaux, en passant par les pierres tombales, les équipements sanitaires et même les poteaux, la production locale ambitionne de satisfaire une demande intérieure en pleine expansion. Ce marbre, qui a historiquement servi à l’embellissement de structures emblématiques comme le Palais Rénovation, redevient ainsi un symbole de fierté nationale.

Un levier économique pour la Nyanga et l’emploi local

Au-delà de l’infrastructure lourde, l’impact social s’annonce déterminant pour cette région du sud-ouest gabonais. Les projections indiquent que l’activité générera plus de 300 emplois directs dès sa phase opérationnelle, sans compter l’écosystème de sous-traitance qui se développera en périphérie.

Pour les analystes d’EcoMatin, cette initiative s’inscrit pleinement dans la politique de diversification économique du Gabon, déterminée à réduire sa dépendance aux fluctuations des cours du pétrole. En misant sur le contenu local et la valorisation industrielle de son sous-sol, Libreville pose les bases d’un hub minier moderne, transformant son potentiel minéral en un moteur durable de croissance et de souveraineté économique.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 12h45min
1 525 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Libreville : le Samu social lance une grande caravane médicale gratuite les 15 et 16 juillet 2026 

14 juillet 2026 à 12h36min

Port-Gentil : 100% de réussite au BEPC 2026 à la prison du Château 

14 juillet 2026 à 11h41min

Gabon : la Garde Républicaine lance un vaste projet agricole de trois hectares 

14 juillet 2026 à 11h19min

Mairie de Libreville : cinq mois pour venir à bout des épaves jonchant la voie publique

14 juillet 2026 à 10h01min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 12H30 du 14 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 12H30 du 14 Juillet 2026
[#Reportage] Mairie de Libreville : cinq mois pour venir à bout des épaves jonchant la voie publique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Mairie de Libreville : cinq mois pour venir à bout des épaves jonchant la voie publique
[#Reportage] National-Foot : la Linafp dévoile le calendrier de la saison 2026-2027 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] National-Foot : la Linafp dévoile le calendrier de la saison 2026-2027
[#Reportage] Nyanga : avec plus de 77 % de pauvreté, les pouvoirs publics interpellés 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Nyanga : avec plus de 77 % de pauvreté, les pouvoirs publics interpellés
🔴[FlashInfos] BAC 2026 : les derniers réglages au Centre du C.E.S Jean-Hilaire Aubame Eyeghe 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] BAC 2026 : les derniers réglages au Centre du C.E.S Jean-Hilaire Aubame Eyeghe
🔴[FlashInfos] Fonds national de l'habitat : qui paiera la nouvelle contribution de 3 % ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] Fonds national de l'habitat : qui paiera la nouvelle contribution de 3 % ?
S'abonner
Bouton retour en haut de la page