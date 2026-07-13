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Ngounié : un enfant de 9 ans retrouvé mort dans un congélateur à Mandji 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 13 juillet 2026 à 14h45min
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Une vue de l'ambulance du Centre medical de Mandji © D.R.
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La province de la Ngounié est sous le choc après le décès d’un garçon de 9 ans, retrouvé sans vie dans le congélateur du domicile familial à Mandji-Ndolou. Alors que les circonstances exactes restent à déterminer, ce drame remet au premier plan la question des accidents domestiques et de la surveillance des enfants laissés seuls à la maison.

Une enquête a été ouverte à Mandji-Ndolou, dans la province de la Ngounié, après la découverte du corps sans vie d’un enfant de 9 ans dans le congélateur du domicile familial. Les faits, rapportés par l’Agence gabonaise de presse (AGP), se sont produits le jeudi 9 juillet et suscitent une vive émotion au sein de la communauté.

Selon les premiers éléments, la mère de l’enfant, sage-femme de profession, avait quitté son domicile pour rejoindre son lieu de travail, laissant sur place ses deux fils âgés de 9 ans et de 2 ans. À son retour, ne parvenant pas à joindre ses enfants malgré plusieurs appels et constatant que la maison était verrouillée de l’intérieur, elle a sollicité l’aide d’un passant pour accéder au domicile.

Une découverte dramatique

Une fois à l’intérieur, elle a retrouvé le plus jeune enfant dans le salon. Son aîné, en revanche, se trouvait à l’intérieur du congélateur, inanimé. Transporté en urgence au Centre hospitalier de Mandji, l’enfant n’a pu être réanimé. Les médecins ont constaté son décès avant le transfert de la dépouille vers la pompe funèbre de Mouila, où elle reste à la disposition de la justice.

À ce stade, les circonstances du drame demeurent inconnues. Les enquêteurs devront déterminer s’il s’agit d’un accident domestique, d’un jeu ayant tourné au drame ou de toute autre hypothèse. La brigade de gendarmerie de Mandji, sous l’autorité du parquet de Mouila, a été saisie afin d’établir les causes exactes de cette mort.

Un drame qui interpelle les familles

Au-delà de l’enquête judiciaire, cette tragédie remet en lumière une réalité souvent sous-estimée : les risques auxquels sont exposés les jeunes enfants lorsqu’ils restent seuls à domicile. Les accidents domestiques figurent parmi les principales causes de décès et de blessures graves chez les enfants. En quelques minutes seulement, un appareil électroménager, une installation électrique, un produit ménager ou tout autre équipement de la maison peut devenir un danger.

Si les conclusions de l’enquête permettront d’établir les responsabilités éventuelles et les circonstances précises du drame, cette affaire rappelle déjà l’importance de renforcer la vigilance autour de la garde des mineurs, particulièrement lorsqu’ils sont laissés sans la présence d’un adulte. À Mandji-Ndolou, l’émotion est immense. Les investigations devront désormais faire toute la lumière sur ce drame qui endeuille une famille et bouleverse toute une communauté.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 13 juillet 2026 à 14h45min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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