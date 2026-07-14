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Diplomatie : Le Gabon condamne la reprise des hostilités au Proche et Moyen-Orient

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 20h33min
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Marie-Édith Tassyla Ye-Doumbeneny, ministre des Affaires étrangères © D.R.
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Le Ministère des Affaires Étrangères a brisé le silence face à la dégradation rapide de la situation sécuritaire au Proche et Moyen-Orient. À travers un communiqué rendu public ce mardi 14 juillet 2026, les autorités de Libreville ont partagé leurs vives préoccupations. La diplomatie gabonaise explique qu’elle « constate, pour le regretter, la reprise des hostilités entre les différentes parties au Proche et Moyen-Orient ».

Face au déchaînement des armes, le gouvernement gabonais n’a pas mâché ses mots. Le ton est résolu : le pays « condamne avec la plus grande fermeté cette escalade de la violence ». Pour Libreville, cette confrontation armée ne fait qu’accentuer la détresse humaine, car elle constitue une dérive « qui met en danger la vie des populations civiles et compromet les efforts de paix ».

L’appel pressant au cessez-le-feu et au dialogue

Face au spectre d’un embrasement généralisé qui menace de déstabiliser l’ensemble de la région, la diplomatie gabonaise exhorte à une prise de conscience urgente. « Constatant les risques d’embrasement dans toute la région », le pouvoir exécutif réagit fermement. 

Le Gouvernement gabonais « appelle les différentes parties à un cessez-le-feu, à faire preuve de la plus grande retenue et à privilégier la voie du dialogue ». Pour Libreville, les armes ne sauraient se substituer à la table des négociations.

L’alignement derrière le droit international

En conclusion de sa déclaration, le Gabon a tenu à réaffirmer sa position historique sur la scène internationale. Le pays « tient à réaffirmer son attachement aux principes de la Charte des Nations Unies et au règlement pacifique des différends ». Pour les autorités gabonaises, le respect du droit international demeure l’unique boussole légitime et efficace pour résoudre les crises mondiales et garantir une coexistence pacifique et durable entre les nations.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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