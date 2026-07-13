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BVMAC : trois entreprises gabonaises prêtes à dynamiser une cote régionale encore trop étroite

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 13 juillet 2026 à 19h37min
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Siège de la BVMAC à Douala au Cameroun © D.R.
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Trois sociétés gabonaises, Samb’a Assurances, Gabon Power Company et la Façade Maritime Champ Triomphal, ont été retenues pour bénéficier d’un accompagnement vers leur introduction à la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale. En prenant en charge une partie des coûts de cotation, le mécanisme porté par l’UGRIF, la BEAC, la BVMAC, la COSUMAF et la BAD veut lever l’un des principaux obstacles à l’accès des entreprises au marché financier régional.

Le Gabon pourrait prochainement renforcer de manière significative sa présence à la cote de la BVMAC. Trois entreprises nationales viennent de franchir une étape importante vers leur introduction en Bourse, après avoir été sélectionnées à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt conduit par l’Unité de gestion des réformes des institutions financières de la CEMAC.

Le dispositif prévoit la prise en charge des frais liés au processus d’introduction, souvent considérés comme prohibitifs par les entreprises de la sous-région. En réduisant ce coût d’entrée, les institutions partenaires cherchent à élargir le nombre d’émetteurs, diversifier les instruments disponibles et donner davantage de profondeur à un marché financier encore faiblement représentatif du tissu économique communautaire.

Assurance, énergie et immobilier au cœur de la diversification

Parmi les entreprises retenues figure Samb’a Assurances, spécialisée dans la micro-assurance digitale. Présentée comme l’un des acteurs pionniers du secteur en Afrique centrale, la société aurait enregistré une progression de 136 % de son chiffre d’affaires en 2025. Son éventuelle cotation permettrait d’introduire à la BVMAC un profil d’entreprise tourné vers l’innovation financière et l’inclusion assurantielle.

Gabon Power Company, filiale du Fonds gabonais d’investissements stratégiques, représente pour sa part le secteur énergétique. La société porte un portefeuille de projets évalué à près de 300 MW, combinant hydroélectricité, solaire et thermique. Son arrivée sur le marché pourrait offrir aux investisseurs une exposition directe aux besoins considérables de financement des infrastructures énergétiques gabonaises.

La Façade Maritime Champ Triomphal, également adossée au FGIS, intervient dans l’aménagement urbain et immobilier. À travers des projets structurants comme la Baie des Rois, elle incarne une nouvelle génération d’actifs susceptibles d’attirer des capitaux de long terme vers les infrastructures et la transformation urbaine.

Une cotation qui reste à concrétiser

Ces sélections interviennent alors que BGFI Holding Corporation a déjà engagé un processus d’admission à la cote régionale. Si ces introductions aboutissent, la représentation gabonaise à la BVMAC pourrait s’étendre à des secteurs jusque-là peu présents sur le marché : assurance, énergie, immobilier et services financiers.

Mais la sélection ne vaut pas encore cotation. Les entreprises devront satisfaire aux exigences de transparence financière, de gouvernance, d’information du marché et de valorisation imposées par la BVMAC et la COSUMAF. Cette étape sera déterminante pour rassurer les investisseurs et crédibiliser l’opération.

Le Gabon en première ligne de l’approfondissement boursier régional

Pour la BVMAC, ces dossiers constituent une opportunité de sortir d’une cote encore étroite, marquée par un nombre limité d’entreprises et une faible liquidité. La diversification des émetteurs pourrait accroître l’intérêt des investisseurs institutionnels, notamment les banques, compagnies d’assurance, caisses de retraite et fonds d’investissement.

Pour les entreprises gabonaises, l’accès au marché boursier offre une alternative au financement bancaire classique. Il permet de mobiliser des capitaux de long terme, de renforcer les fonds propres et d’améliorer la visibilité auprès des partenaires financiers.

L’enjeu dépasse donc la seule introduction de trois sociétés. Il s’agit de mesurer si le marché financier régional peut enfin devenir un véritable outil de financement de l’économie productive. Avec Samb’a Assurances, GPC et FMCT, le Gabon pourrait jouer un rôle moteur dans cette transformation, à condition que les annonces débouchent effectivement sur des cotations et sur une participation durable des investisseurs.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 13 juillet 2026 à 19h37min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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