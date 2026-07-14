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Afrique du Sud : Un ressortissant gabonais condamné à 25 ans de prison pour une fraude fiscale record

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 10h48min
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Image illustrative © D.R.
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Le 10 juillet 2026, le tribunal spécialisé dans les crimes commerciaux de Palm Ridge en Afrique du sud a prononcé l’une des peines les plus lourdes de l’histoire du pays pour fraude fiscale. Au cœur du scandale, André Claude Dickoumba-De-Diguela, un ressortissant gabonais, a écopé de 25 ans de prison ferme pour avoir orchestré une escroquerie massive à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

L’affaire, révélée par les médias locaux, met en lumière les rouages d’un système criminel particulièrement bien rodé. Unique membre de la société Assistance Médicale Internationale, l’homme d’affaires gabonais a profité des failles du système fiscal sud-africain pendant plus d’une décennie.

Son stratagème consistait à soumettre de fausses factures médicales au fisc. Il prétendait offrir une assistance sanitaire à des ressortissants étrangers soignés dans les cliniques et hôpitaux d’Afrique du Sud, réclamant ainsi de lourds remboursements de TVA indus. 

Devant l’accumulation des preuves, le prévenu a choisi de plaider coupable, reconnaissant pas moins de 127 chefs d’accusation pour fraude et 66 pour blanchiment d’argent. Au total, le préjudice financier s’élève à 62 millions de rands, soit l’équivalent vertigineux de 2 milliards de francs CFA.

Une sentence exemplaire sans possibilité d’impunité

La sentence finale reflète la gravité des actes commis sur une période de douze ans. Le tribunal l’a ainsi condamné à 15 ans d’emprisonnement pour fraude et 10 ans pour blanchiment d’argent, assortis de cinq ans avec sursis.

Au-delà de la stricte sanction pénale, ce verdict retentissant est un signal fort envoyé par l’administration fiscale sud-africaine à tous les fraudeurs internationaux. Pour le Gabon, ce dossier illustre de manière spectaculaire les défis posés par la criminalité financière au-delà des frontières. Il rappelle surtout, de façon cinglante, que la nationalité ne saurait offrir de bouclier ou d’impunité face à des juridictions étrangères bien décidées à appliquer la loi avec la plus grande fermeté.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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