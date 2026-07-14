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Gabon-Cuba : vers un renforcement de la coopération dans les médias et le septième art

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 11h31min
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Le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow et l’ambassadeur de Cuba au Gabon, Alex González Garcia au terme de leur rencontre © D.R.
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Le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow, a reçu en audience, ce lundi 13 juillet à Libreville, l’ambassadeur de Cuba au Gabon, Alex González Garcia. Selon les observations de l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), cette première rencontre officielle a jeté les bases d’un partenariat renouvelé dans les secteurs stratégiques de la communication, de l’audiovisuel et du cinéma.

À l’issue de cet entretien, le diplomate cubain s’est félicité d’échanges « très fructueux », propices à l’identification de plusieurs axes de développement majeurs. Si le renforcement du rôle des médias dans l’accompagnement de la diplomatie bilatérale a été longuement abordé, les discussions ont largement débordé ce cadre. 

Les deux personnalités ont ainsi exploré des pistes de convergence touchant des secteurs clés de la vie publique, à l’instar de l’éducation, de l’agriculture et de l’industrie cinématographique. L’ambition partagée est également de faire front commun à l’échelle internationale, en coordonnant leurs positions au sein des organisations mondiales de la communication.

L’expertise cubaine au service du cinéma gabonais

Le volet technique et pédagogique s’annonce comme l’un des piliers de cette future collaboration. Interrogé sur l’avenir des professionnels du secteur, Alex González Garcia a réaffirmé la pleine disponibilité de son pays à soutenir le renforcement des capacités des techniciens, journalistes et cinéastes gabonais. 

Cuba dispose en effet d’une école internationale de cinéma de renommée mondiale, qui a déjà vu défiler de nombreuses générations d’étudiants africains.

Vers des échanges académiques concrets

Pour matérialiser cette alliance, des réflexions concrètes sont d’ores et déjà engagées. Les autorités étudient la possibilité d’octroyer des bourses à des étudiants gabonais pour qu’ils intègrent ces prestigieux cursus insulaires. En miroir, l’accord prévoit l’envoi d’enseignants et d’experts cubains sur le sol gabonais afin de dispenser des formations pointues en radio, télévision et réalisation. Ce premier contact pose les jalons d’un partenariat durable, destiné à dynamiser le paysage médiatique et artistique des deux nations.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 11h31min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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