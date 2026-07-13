Gabon–Inde : Aurélien Mintsa Mi-Nguema prend les commandes d’une relation stratégique à New Delhi

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Nommé en Conseil des ministres le 26 février 2026, Aurélien Mintsa Mi-Nguema a officiellement pris ses fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon auprès de la République de l’Inde. En présentant, le 6 juillet dernier, ses lettres de créance à la présidente indienne Droupadi Murmu, le diplomate ouvre une nouvelle séquence dans les relations entre Libreville et New Delhi, sur fond de diversification des partenariats économiques et diplomatiques voulue par le président Brice Clotaire Oligui Nguema.

La diplomatie gabonaise poursuit son redéploiement vers les grandes puissances économiques mondiales. Après sa nomination en Conseil des ministres, Aurélien Mintsa Mi-Nguema a officiellement été accrédité auprès des autorités indiennes lors d’une cérémonie solennelle organisée au palais présidentiel de New Delhi. Une étape protocolaire qui marque le début de sa mission dans un pays devenu l’un des partenaires stratégiques du Gabon.

L’Inde, un partenaire économique de premier plan

À cette occasion, le nouvel ambassadeur a transmis à la présidente Droupadi Murmu les salutations fraternelles et les vœux de succès du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a également réaffirmé la volonté des autorités gabonaises de consolider les liens d’amitié, de coopération et de partenariat entre les deux États.

Cette ambition s’inscrit dans une dynamique de diversification des relations extérieures du Gabon. L’Inde, première nation au monde par sa population et acteur majeur de l’économie mondiale, constitue aujourd’hui un partenaire de premier plan dans plusieurs secteurs stratégiques tels que les mines, le commerce, les infrastructures, l’agroalimentaire, la santé ou encore les technologies.

L’accueil réservé au représentant gabonais illustre la qualité des relations diplomatiques entretenues entre Libreville et New Delhi, appelées à se renforcer dans un contexte où le Gabon cherche à élargir ses débouchés économiques et à attirer davantage d’investissements étrangers.

Une feuille de route tournée vers la diversification des partenariats

La mission confiée à Aurélien Mintsa Mi-Nguema dépasse le cadre protocolaire. Le diplomate est désormais chargé de consolider les acquis de la coopération bilatérale tout en identifiant de nouveaux axes de collaboration susceptibles de soutenir les ambitions de développement du Gabon.

Cette orientation répond à la vision portée par le chef de l’État, qui entend faire de la diplomatie économique un levier de transformation nationale. Dans cette perspective, l’Inde apparaît comme un partenaire capable d’accompagner le Gabon dans sa stratégie de diversification économique, de valorisation de ses ressources naturelles et de développement industriel.

La prise de fonctions du nouvel ambassadeur intervient ainsi à un moment où le Gabon multiplie les initiatives visant à renforcer sa présence sur les grandes scènes économiques internationales et à consolider des partenariats fondés sur des intérêts mutuels, dans le cadre de la politique étrangère de la Ve République.