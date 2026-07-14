APF : le Gabon plaide pour une prise de conscience face aux défis climatiques

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Du 7 au 12 juillet 2026, Yaoundé a accueilli la 51ᵉ Session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Placée sous le thème « Multilatéralisme et souveraineté des États », cette rencontre a rassemblé les représentants des sections nationales de la Francophonie afin d’échanger sur les grands enjeux politiques, institutionnels et environnementaux.

Le Gabon était représenté par le président de l’Assemblée nationale et président de la section gabonaise de l’APF, l’honorable Michel Régis Onanga Ndiaye, qui a présenté la position du pays lors des interventions des présidents de section. Les travaux ont principalement porté sur la révision des statuts de l’APF, la séance commune avec les Parlementaires francophones jeunes (PFJ) ainsi que sur le débat consacré au changement climatique, au développement et à la solidarité francophone.

Une mobilisation en faveur de l’action climatique

Lors des échanges sur les enjeux climatiques, l’honorable Angélique Ngoma a appelé les États membres ainsi que les partenaires techniques et financiers à renforcer leur soutien aux initiatives portées par les sections de l’APF. La session a également été marquée par les déclarations des Réseaux des Jeunes et des Femmes parlementaires, suivies de l’adoption de plusieurs projets de résolution proposés par les différentes commissions.

Réunissant près de 350 participants, dont plus de 13 présidents d’Assemblée, cette 51ᵉ Session a réaffirmé le rôle de l’APF en tant qu’espace de dialogue, de coopération et de promotion des valeurs de la Francophonie. Il a également été annoncé que la prochaine réunion du Bureau de l’APF se tiendra en janvier 2027 à Ottawa au Canada et que la 52ᵉ Session se déroulera du 5 au 9 juillet 2027 au Luxembourg.

Ladie Blondeze Bidjongo