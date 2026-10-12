Gabon : Onkanowa et Manfoumbi, seuls ministres d’État !

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Le Président de la République, Chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a acté un remaniement spectaculaire qui a été dévoilé le dimanche 11 octobre 2026 par Murielle Minkoué, Secrétaire générale de la Présidence de la République. Dans cette nouvelle équipe gouvernementale, seuls deux ministres ont le rang de ministres d’État. Il s’agit de Brigitte Onkanowa et Ulrich Manfoumbi Manfoumbi.

Ces deux membres du gouvernement s’imposent d’emblée comme les piliers de cette nouvelle reconfiguration. Juste après le Vice-président du gouvernement, Hermann Immongault qui conserve son rang, le remaniement explosif a réduit à deux le nombre de ministres d’État. Ce titre, placé au sommet de la hiérarchie ministérielle, distingue désormais ces deux personnalités de leurs collègues.

Onkanowa et Manfoumbi des soldats clés pour Oligui Nguema !

Par ces confirmations à ces postes stratégiques Brice Clotaire Oligui Nguema traduit la confiance qu’il place en ces deux compatriotes dans l’architecture de la 5e République. Brigitte Onkanowa est ministre d’État, ministre de la Défense nationale. Elle conserve ce portefeuille régalien, au cœur de la souveraineté et de la sécurité du pays. Le choix de la maintenir à ce poste, avec ce rang, confirme le poids de ce département.

Pour sa part, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, jadis porte-parole du CTRI, est ministre d’État, ministre des Transports, de la Marine marchande, chargé de la Logistique. Son portefeuille touche aux infrastructures, aux échanges et à la circulation des biens, des leviers essentiels pour l’économie nationale. Le titre de ministre d’État lui confère une stature supérieure à celle des autres ministres du secteur économique.

Les deux ministres d’État évoluent aux côtés du vice-président du gouvernement, Hermann Immongault. Ensemble, ils forment le sommet de l’équipe que dirige le président Oligui Nguema, chef de l’État et chef du gouvernement. Derrière eux, vingt-huit ministres et deux ministres délégués complètent l’attelage. Cette hiérarchie resserrée soulignent que les deux ministres d’État sont les piliers de l’exécutif des objectifs du président de la République.