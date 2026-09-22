Gabon : une présence policière permanente déployée sur l’Esplanade Georges Damas Aleka

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Les Forces de Police nationale sont désormais déployées de manière permanente sur l’Esplanade Georges Damas Aleka sis au centre ville de Libreville en face de la place des fêtes. La mesure vise à renforcer la sécurité des installations et des visiteurs de cet espace public qui accueille quotidiennement des milliers de personnes. Au-delà de la surveillance du site, ce dispositif pose la question de la sécurisation durable des nouveaux espaces de loisirs et de rassemblement du Grand Libreville.

Devenue un important lieu de fréquentation et de rassemblement, l’Esplanade Georges Damas Aleka nécessite une organisation adaptée à l’affluence qu’elle génère. La présence permanente d’agents de police doit ainsi permettre de prévenir les incidents, protéger les équipements et assurer une intervention plus rapide en cas de difficulté. Les informations communiquées ne précisent toutefois ni les effectifs mobilisés ni les horaires et modalités opérationnelles du dispositif.

Sécuriser les visiteurs et les installations

Le déploiement répond d’abord à un impératif de prévention. Une fréquentation quotidienne de plusieurs milliers de personnes accroît mécaniquement les besoins en matière de surveillance, particulièrement lors des périodes de forte affluence.

La protection des installations constitue l’autre volet de la mission confiée aux policiers. La pérennité d’un espace public dépend en effet non seulement de son entretien, mais également de la préservation de ses équipements contre les dégradations et autres comportements susceptibles d’en compromettre l’usage collectif.

Une présence policière appelée à s’inscrire dans la durée

La particularité du dispositif tient surtout à son caractère permanent. Il ne s’agit donc plus uniquement de mobiliser ponctuellement les forces de sécurité lors d’événements ou de périodes de forte affluence, mais d’installer une capacité de surveillance continue sur le site.

Reste désormais à mesurer les effets concrets de cette présence sur la sécurité et la tranquillité des usagers. Avec plusieurs milliers de visiteurs annoncés quotidiennement, l’Esplanade Georges Damas Aleka devient aussi un test de la capacité des pouvoirs publics à accompagner durablement la fréquentation des grands espaces publics par des dispositifs de sécurité proportionnés.