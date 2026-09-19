Gabon : 963,9 milliards de FCFA pour la masse salariale de l’État en 2027

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Les dépenses de personnel de l’État gabonais devraient atteindre 963,9 milliards de FCFA en 2027, contre 958,6 milliards dans la loi de finances rectificative 2026. La progression serait ainsi limitée à 5,3 milliards de FCFA, soit environ 0,6 %, malgré les régularisations de situations administratives annoncées par le gouvernement. Avec près de 1 000 milliards de FCFA, la masse salariale demeure néanmoins l’un des principaux postes de dépenses du budget général.

Dans un projet de budget arrêté à 6 223,1 milliards de FCFA, l’évolution relativement contenue des dépenses de personnel tranche avec celle d’autres postes. Les charges financières de la dette devraient notamment progresser de 179,7 milliards pour atteindre 667,3 milliards de FCFA. À l’inverse, les dépenses de biens et services reculeraient de 81,9 milliards, tandis que les investissements s’établiraient à 1 058,4 milliards. Ces arbitrages permettent de mieux situer le poids de la rémunération des agents publics dans la structure des dépenses prévues pour 2027.

Une hausse contenue à 5,3 milliards de FCFA

Le PLF 2027 prévoit donc 963,9 milliards de FCFA de dépenses de personnel, soit seulement 5,3 milliards supplémentaires par rapport aux 958,6 milliards inscrits dans la projection rectifiée de 2026. Le document explique notamment cette évolution par les régularisations de situations administratives, sans fournir, dans l’extrait disponible, leur nombre, leur nature ou leur coût détaillé.

En proportion, la hausse reste faible. Les dépenses de personnel progresseraient d’environ 0,55 %, alors que le budget global augmenterait de 13,2 %, passant de 5 495,2 à 6 223,1 milliards de FCFA. La trajectoire proposée suggère donc une relative stabilisation de la masse salariale en valeur, au moins dans les prévisions initiales du PLF.

Plus d’un quart des dépenses du budget général

Rapportés aux 3 716,9 milliards de FCFA de dépenses du budget général mentionnés dans la présentation du PLF, les 963,9 milliards consacrés au personnel représenteraient environ 25,9 %, soit un peu plus d’un franc sur quatre. Cette proportion doit toutefois être lue avec prudence : le document comporte également, dans son développement détaillé, une estimation de 3 647,1 milliards de FCFA pour les dépenses du budget général, sans que l’extrait disponible permette de réconcilier immédiatement les deux montants.

Le poids du personnel apparaît également lorsqu’il est comparé aux autres grandes catégories : 480,5 milliards de FCFA pour les biens et services, 431,9 milliards pour les transferts et 1 058,4 milliards pour l’investissement. La masse salariale resterait ainsi proche du niveau des investissements programmés. Au-delà du montant de 963,9 milliards, l’exécution du budget 2027 permettra surtout de mesurer si la régularisation des situations administratives peut être menée sans provoquer de dérapage significatif des dépenses de personnel.