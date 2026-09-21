Gouvernance mondiale : l’Initiative chinoise, un nouveau cap face au désordre du monde

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Le monde traverse une crise existentielle profonde. Entre mépris flagrant du droit international, tentations hégémoniques, protectionnisme galopant et droits de douane imposés de manière unilatérale, les fondements de la gouvernance mondiale vacillent. Dans ce climat d’incertitudes croissantes qui menacent directement la paix et la stabilité de la planète, le système international se retrouve à la croisée des chemins. C’est précisément pour enrayer cette spirale de fragmentation que la Chine a choisi d’injecter un souffle nouveau dans la dynamique globale : le 1ᵉʳ septembre 2025, lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin, le président Xi Jinping a officiellement lancé l’Initiative pour la gouvernance mondiale (IGM). Un socle multilatéral pour refonder l’ordre international.

L’IGM formule une réponse claire à la crise actuelle en réaffirmant le rôle central que doit jouer l’ONU dans la conduite des affaires publiques globales. L’initiative rejette catégoriquement la loi du plus fort pour prôner une participation équitable de l’ensemble des nations, dans toute leur diversité.

Articulée autour de cinq piliers, l’égalité souveraine, le respect de l’état de droit international, la pratique effective du multilatéralisme, une approche axée sur les besoins du peuple et la mise en œuvre de mesures concrètes, cette démarche invite à tourner le dos aux logiques de confrontation. L’objectif demeure la recherche de consensus face aux défis planétaires, indépendamment du poids économique ou de la taille des États.

Un élan collectif plébiscité par la communauté internationale

Un an après son annonce, la proposition chinoise a rencontré un écho considérable à travers le globe. À ce jour, près de 160 pays et organisations internationales ont apporté leur soutien à l’IGM, tandis que l’ONU a salué la démarche en facilitant la création d’un « groupe d’amis de la gouvernance mondiale ». Cette adhésion massive traduit une prise de conscience partagée : l’instabilité commerciale et les conflits armés ne profitent à personne, pas même à leurs instigateurs. Alors que le changement climatique et les crises sécuritaires imposent une solidarité sans faille, Xi Jinping a rappelé l’urgence d’« assumer ensemble les responsabilités de notre époque pour être une force pionnière ».

Démocratiser les relations internationales et faire entendre le Sud global

La construction d’un monde équilibré exige d’intégrer pleinement la voix du Sud global dans les instances décisionnelles. Qu’il s’agisse de la régulation de l’intelligence artificielle, des mutations sécuritaires ou de la transition écologique, l’avenir repose sur une approche multipolaire respectueuse de la souveraineté de chacun. Comme le rappelle une sagesse populaire, « le tapis est beau grâce à la diversité des couleurs qui l’ont tissé ».

L’hégémonisme et l’arbitraire doivent céder la place à un leadership partagé. En promouvant l’inclusion, le dialogue permanent et le respect des cultures, l’IGM rappelle que dans notre village planétaire, le destin de chaque nation demeure indissociable de celui des autres.