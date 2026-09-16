Gabon : Ndo Ebamba dénonce un travestissement de l’ascendance maternelle de Mbombè-A-Gnangué

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La parution récente de l’ouvrage du Pr Daniel Franck Idiata, consacré à la figure légendaire de Mbombè-A-Gnangué, constitue une initiative saluée pour la valorisation du roman national. Retracer la résistance de ce symbole mitsogho face à l’expansion coloniale française (1903-1908) demeure un acte mémoriel salutaire. Toutefois, pour de nombreux acteurs, la célébration de ces pages héroïques ne saurait s’affranchir d’une rigueur factuelle irréprochable. C’est le sens du rappel à l’ordre formulé par Judicaël Ndo Ebamba, député et fils du terroir mitsogho, qui invite à nuancer certaines affirmations de l’auteur.

Une filiation clanique ancrée dans la tradition mitsogho. Au cœur des divergences figure l’ascendance maternelle du célèbre résistant. Alors que l’universitaire attribue à la mère de Mbombè-A-Gnangué des origines massango, la mémoire collective et les témoignages oraux apportent une tout autre précision. Selon le parlementaire, la tradition orale et la mémoire locale concordent vers une réalité différente : « La mère de Mbombè était Gnangué, du clan Motoka, l’un des douze clans fondateurs et authentiques de la communauté Mitsogho », précise-t-il.

Le député insiste sur la valeur inestimable de ce récit : « Il s’agit là de notre patrimoine culturel et identitaire national, un héritage sacré que nous avons le devoir impérieux de préserver de toute approximation. » D’ailleurs, cette filiation, étayée par de récents travaux d’investigation de la chaîne Gabon 24, constitue un ancrage identitaire capital. L’élu rappelle qu’une consultation de la descendance directe, à l’instar de son petit-fils Jean-Pierre Mbombé, cadre des travaux publics à la retraite résidant à Libreville, aurait permis d’éviter cette erreur historiographique. « Nous ne nions pas le travail scientifique du Pr Daniel Franck Idiata, mais il aurait dû se rapprocher de personnes ressources », a-t-il confié.

Chronologie et lieux de mémoire : éviter la confusion des époques

Outre la question généalogique, l’analyse requiert une distinction stricte entre les figures historiques et leurs rôles respectifs. Pour le député, amalgamer le parcours de Mbombè-A-Gnangué à celui de Mulupu, plus tard aide de camp du président Léon Mba, revient à brouiller les temporalités. Le combat de Mbombè relève exclusivement de la résistance armée anticoloniale du début du XXᵉ siècle.

Les terres d’Ikembélé gardent encore la marque physique de ces affrontements où l’armée locale s’est dressée pour la défense de son territoire. Des dépositaires du savoir traditionnel, à l’instar du chef de canton Jean-Pascal Missounga, du chef de village Marcel Ndo ou du Dr Jean Massande Mouyendi, s’accordent sur la nécessité de restituer ces événements dans leur exactitude géographique et contextuelle.

Transmettre la vérité aux générations futures

Si la démarche intellectuelle du Pr Idiata a le mérite de remettre sous le feu des projecteurs un héros méconnu, elle rappelle que la réécriture du passé exige une concertation méthodique avec les gardiens de la coutume. L’élan de valorisation du patrimoine identitaire, encouragé par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à travers des hommages nationaux, doit reposer sur des bases factuelles inattaquables. Transmettre l’histoire aux générations futures implique ainsi d’allier la plume des chercheurs à la parole vivante des témoins du temps.