Gabon : le gouvernement s’apprête à faire coter 173,5 milliards FCFA à la BVMAC

Ecouter l'article

Selon les informations rapportées par Sika Finance, les nouvelles obligations souveraines de l’emprunt « EOG 2026 à tranches multiples » s’apprêtent à faire leur entrée officielle à la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC). Une étape charnière vient d’être franchie avec l’admission de ces titres aux mécanismes du Dépositaire central unique (DCU) de la CEMAC, effective depuis le 3 juillet 2026.

L’opération témoigne d’une grande confiance des bailleurs de fonds envers la signature du Gabon. Initialement, Libreville ambitionnait d’engranger 85 milliards FCFA lors du lancement de son appel public à l’épargne en février dernier. Le résultat final a largement dépassé les prévisions de l’exécutif : ce sont ainsi 173,52 milliards FCFA, matérialisés par plus de 17,3 millions d’obligations, qui ont été effectivement émis à la clôture des souscriptions le 25 mai.

Le mécanisme proposait deux tranches de maturité distinctes. La répartition finale met en lumière un plébiscite marqué pour la maturité la plus courte. En effet, la tranche A (« EOG 6 % net 2026-2029 ») a capté à elle seule plus de 157 milliards FCFA, concentrant ainsi près de 91 % du montant total levé par l’État. La tranche B (« EOG 6,5 % net 2026-2030 »), malgré un rendement supérieur, a récolté 16,35 milliards FCFA.

En route vers le marché secondaire

Cette intégration au Dépositaire central constitue le préalable technique incontournable avant l’ouverture des négociations sur le marché secondaire. Bien que la date de la première cotation n’ait pas encore été dévoilée par la BVMAC, la dynamique est bel et bien lancée.

Ces nouveaux titres viendront renforcer une présence gabonaise déjà très dense à la cote régionale, où se côtoient plusieurs lignes souveraines émises ces dernières années. Une opération fructueuse qui permet au pays de consolider sa stratégie d’endettement tout en dynamisant la place financière sous-régionale.