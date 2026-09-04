Port-Gentil : deux nouvelles turbines à gaz de 50 MW pour renforcer la production électrique

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La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a engagé l’acheminement de deux nouvelles turbines à gaz destinées à sa centrale thermique de Port-Gentil, dans la province de l’Ogooué-Maritime. D’une capacité cumulée de 50 MW, ces équipements doivent contribuer au renforcement du parc de production électrique de la capitale économique, confrontée à une crise énergétique persistante. Leur transport depuis le port commercial jusqu’à la centrale, programmé les 2 et 3 septembre 2026, devait toutefois entraîner d’importantes perturbations de la circulation routière.

L’arrivée de ces deux équipements constitue une étape du programme engagé par la SEEG pour renforcer et sécuriser l’alimentation électrique de Port-Gentil. Dans un communiqué daté du 31 août 2026, l’entreprise indique que leur mise en service prévisionnelle doit permettre de « fiabiliser et sécuriser le fonctionnement de l’usine de Port-Gentil » et d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers. Une perspective particulièrement attendue dans une ville où les difficultés de fourniture d’électricité affectent régulièrement ménages et activités économiques.

50 MW de capacités supplémentaires

Les deux turbines affichent une capacité totale de production de 50 MW. Leur intégration au dispositif thermique doit participer au renouvellement du parc de production à gaz de Port-Gentil, présenté par la SEEG comme l’une des réponses déployées pour « sortir progressivement la localité de la crise énergétique ».

L’enjeu ne se limite cependant pas à l’installation de nouvelles capacités. Le programme d’investissement annoncé comprend également la réhabilitation des équipements existants et le renforcement des capacités de production et de transit. La performance effective des deux nouvelles turbines devra ainsi être appréciée après leur mise en service et leur intégration dans l’ensemble du réseau alimentant la ville.

Une opération logistique sous escorte

Compte tenu des dimensions et du poids des équipements, leur déplacement entre le port commercial et la centrale thermique nécessitait une opération logistique particulière. La SEEG avait annoncé un transport débutant mercredi 2 septembre à 9 heures pour s’achever jeudi 3 septembre aux environs de 18 heures.

L’opération devait se dérouler « sous escorte stricte des forces de l’ordre » et occasionner des perturbations pendant deux jours sur l’axe reliant le port à la centrale thermique. La société avait ainsi recommandé aux automobilistes d’emprunter des itinéraires alternatifs afin de limiter les difficultés de circulation.

La mise en service désormais attendue

Au-delà de l’acheminement spectaculaire de ces équipements, la principale échéance reste désormais leur mise en service effective. Le communiqué de la SEEG ne précise pas la date exacte à laquelle les deux turbines commenceront à injecter leurs 50 MW de capacité cumulée dans le système électrique de Port-Gentil.

C’est pourtant cette étape qui permettra de mesurer l’impact réel de l’investissement sur la continuité et la qualité de l’alimentation électrique. Dans une capitale économique où la sécurisation de l’énergie constitue un enjeu aussi bien social qu’industriel, l’arrivée des turbines représente donc une avancée technique dont les effets seront surtout jugés à l’aune de la réduction effective des perturbations subies par les usagers.