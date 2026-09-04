Affaire DAP du Woleu-Ntem : la victime retire sa plainte en pleine audience, le Parquet exige la prison ferme

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Le palais de justice d’Oyem a fait salle comble ce jeudi 3 septembre 2026. Comme le rapporte le quotidien L’Union, le Directeur d’Académie provinciale (DAP) du Woleu-Ntem, Luc-Constant Megne, comparaissait devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences physiques commis sur son enseignante d’espagnol et concubine, Hurlaine Cheryle Zong Edzang. Une affaire d’autant plus suivie qu’elle implique un haut cadre de l’Éducation nationale dans le cadre de la loi sur l’élimination des violences faites aux femmes.

Les événements remontent à la nuit du 26 août dernier, vers 21 heures, à proximité de l’Ancien hôpital. Surpris d’y apercevoir sa compagne à bord d’un véhicule aux côtés d’un autre homme, le prévenu a reconnu à la barre lui avoir administré « une gifle ». Il a toutefois fermement contesté être à l’origine des hématomes et blessures constatés. Selon sa ligne de défense, la victime se serait blessée au visage en trébuchant dans l’obscurité lors d’une tentative de fuite.

Cette explication d’une chute accidentelle a été réfutée par le conducteur du véhicule et témoin clé, qui a affirmé n’avoir vu aucun coup porté en sa présence.

Rétractation de la victime et fermeté du Parquet

Le procès a pris une tournure inattendue lorsque l’enseignante s’est alignée sur la version de son compagnon, confirmant la thèse de la chute et choisissant de retirer sa plainte sans se constituer partie civile. Ce revirement spectaculaire a vivement fait réagir le Ministère public. Le procureur de la République, Raphaël Mangouka, a souligné que l’enquête préliminaire avait pourtant clairement établi que la victime avait été extirpée de force du véhicule avant d’être traînée sur la voie publique.

Face à la gravité des faits, le retrait de la plainte n’a pas arrêté l’action de la justice. Le Parquet a requis une peine d’un an de prison, dont six mois ferme, assortie d’une amende de 200 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts.

Plaidoirie de la défense et attente du délibéré

Pour sa part, l’avocat du prévenu, Me Mba Ondo, a soutenu que les accusations manquaient de preuves matérielles probantes. Plaidant la non-culpabilité, la défense a réclamé la relaxe pure et simple de son client. Le tribunal correctionnel d’Oyem rendra son délibéré définitif le jeudi 10 septembre 2026.