Gabon : Pour Yves Fernand Manfoumbi l’avertissement de Moody’s peut devenir une opportunité pour le Gabon

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La décision de l’agence de notation Moody’s de dégrader la perspective de la note souveraine du Gabon continue d’alimenter le débat économique. Si certains y voient un signal d’inquiétude pour les finances publiques, d’autres estiment qu’il s’agit avant tout d’un avertissement susceptible d’accélérer les réformes engagées par les autorités. Pour Yves Fernand Manfoumbi, ancien directeur général du Budget et ancien ministre, cette révision ne doit pas être interprétée comme une fatalité, mais comme une opportunité de renforcer la crédibilité financière du pays, d’assainir durablement les finances publiques et de consolider les bases d’une croissance plus résiliante. Dans cette tribune, il livre son analyse des enseignements à tirer de l’évaluation de Moody’s et des défis qui attendent désormais le Gabon. Lecture.

« Moody’s : un avertissement qui peut devenir une opportunité pour le Gabon

La récente décision de Moody’s de réviser à la baisse la perspective de la note souveraine du Gabon a naturellement suscité interrogations et commentaires. Comme toute appréciation émise par une agence de notation internationale, elle mérite d’être examinée avec sérieux, mais aussi avec recul.

Au-delà de la lecture immédiate des chiffres et des indicateurs financiers, cette décision doit être comprise comme un rappel des exigences auxquelles notre pays est désormais confronté dans un environnement économique mondial de plus en plus compétitif et exigeant.

Le Gabon traverse une phase historique de refondation. Toute période de transformation profonde s’accompagne nécessairement d’un examen rigoureux des comptes publics, des engagements financiers hérités du passé et des marges de manœuvre disponibles pour préparer l’avenir. Dans cette perspective, la transparence engagée par les autorités sur la situation réelle des finances publiques constitue moins un facteur d’inquiétude qu’une démonstration de responsabilité.

La confiance ne se décrète pas. Elle se construit. Elle repose sur la capacité d’un État à connaître précisément ses engagements, à maîtriser sa trajectoire budgétaire et à orienter ses ressources vers les investissements créateurs de croissance et d’emplois.

Le véritable enjeu n’est donc pas la décision de Moody’s en elle-même. Il réside dans la réponse que le Gabon apportera à cet avertissement. Cette réponse doit être celle de la rigueur, de la bonne gouvernance, de la diversification économique et de l’efficacité de l’action publique.

Notre pays dispose d’atouts considérables : une stabilité institutionnelle retrouvée, des ressources naturelles abondantes, une position géostratégique privilégiée et surtout une jeunesse dont le potentiel reste immense. Ces atouts doivent désormais être convertis en puissance économique durable.

Les agences de notation évaluent le risque. Les nations, elles, écrivent leur destin.

Le Gabon ne sera pas jugé uniquement sur ses contraintes actuelles, mais sur sa capacité à transformer les défis du présent en opportunités de développement. C’est dans cet esprit que doit être interprété le signal envoyé aujourd’hui par Moody’s : non comme une condamnation, mais comme une invitation à accélérer les réformes indispensables à la construction d’un État plus performant, plus crédible et plus prospère.

Yves Fernand MANFOUMBI »