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Afrique : le mouvement Raëlien veut construire une ambassade pour extraterrestres

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 3 juillet 2026 à 13h12min
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Le mouvement raëlien fait à nouveau parler de lui. Fondé en France en 1976 par Claude Vorilhon, dit « Raël », ce groupe religieux, fréquemment qualifié de secte et accusé de dérives sectaires dans plusieurs pays, repose sur la croyance fermeté en une vie extraterrestre. Selon leur doctrine, les humains et la vie sur Terre auraient été créés scientifiquement par les « Elohim », des êtres venus d’ailleurs.

Aujourd’hui, l’organisation s’active pour concrétiser son projet le plus fou : bâtir une ambassade officielle pour accueillir ces créateurs cosmiques, dont le retour est prophétisé pour l’année 2035. Plusieurs nations africaines sont actuellement courtisées pour abriter ce complexe sans précédent.

Des tractations en Afrique de l’Ouest et centrale

Afin de convaincre les sceptiques, les représentants raëliens ont mené une vaste campagne virtuelle baptisée « Journée de la divulgation ». Des conférences ont notamment réuni à Abidjan des délégations venues de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Togo et du Congo. Parmi les voix fortes de cette initiative, Boni Yves, guide évêque et responsable continental du mouvement, a particulièrement vanté les atouts de la Côte d’Ivoire, mettant en avant son climat et sa puissance économique régionale pour justifier le choix du pays.

Les exigences fixées par les extraterrestres, selon les fidèles, ne sont pourtant pas minces. Le pays d’accueil doit non seulement garantir la neutralité du site, mais également accorder des droits d’extraterritorialité et un espace aérien protégé, calqués sur les privilèges de la Convention de Vienne. En échange, le mouvement promet un édifice moderne, financé par ses adeptes, capable de loger les 39 prophètes et scientifiques de l’espace.

Un mirage à 2,5 milliards de dollars ?

Pour séduire les gouvernements, le mouvement raëlien n’hésite pas à brandir des arguments économiques chiffrés. D’après leur site internet, cette structure attirerait des millions de visiteurs et générerait près de 2,5 milliards de dollars par an, en plus d’offrir la « protection » directe des extraterrestres au pays hôte.

Malgré ces promesses mirobolantes, les autorités restent sur leurs gardes. Si les démarches durent depuis des années auprès des officiels ivoiriens, aucun projet de ce type n’a jamais abouti dans le monde. Le calendrier idéaliste des Raëliens prévoit l’achat d’un terrain dès 2027 et la fin des travaux pour 2030. Reste à savoir si un État acceptera un jour de donner corps à cette utopie ufologique.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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