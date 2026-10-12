Gabon : le CICIBA et le Festival Bantu scellent une alliance stratégique pour la valorisation du patrimoine régional

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À l’heure où la sauvegarde des traditions africaines requiert une synergie accrue entre la recherche scientifique et la promotion culturelle sur le terrain, le siège du Centre International des Civilisations Bantu (CICIBA) a servi de cadre à une rencontre déterminante ce 12 octobre 2026. En effet, la direction de l’institution intergouvernementale a reçu les organisateurs du Festival Bantu pour une séance de travail décisive. Objectif : unir l’expertise académique du CICIBA au savoir-faire événementiel du festival afin de jeter les bases d’un accompagnement technique, scientifique et logistique en vue de la deuxième édition prévue en juin 2027.

Au cœur des échanges entre le Pr. Bitjaa Kody Zachée Denis, Directeur de la recherche du CICIBA et la délégation du Festival Bantu composée de Laetitia Tessier, Christian Mbina, Amy Fall et Roselyne Kassa figurait la recherche de synergies entre l’expertise académique de l’institution intergouvernementale et l’ambition portée par ces acteurs du terrain. Cette toute première prise de contact visait à croiser les savoirs et à structurer un accompagnement méthodique.

Satisfait de la trajectoire esquissée au terme de la séance de travail, le directeur de la recherche du CICIBA a fait part de son enthousiasme. « Nous avons trouvé que le projet était déjà bien ficelé. Nous allons mettre sur pied un comité conjoint qui va travailler à la réussite de ce festival. Le CICIBA peut apporter ses experts en animation et production culturelles, sa notoriété internationale et solliciter des partenaires pour soutenir cet événement. », a indiqué le Pr. Bitjaa Kody Zachée Denis.

Le raphia et le tourisme au cœur de la deuxième édition

Pour le collectif à l’origine du projet, composé de professionnels de l’événementiel, de la culture et du tourisme au Gabon, l’appui d’un tel garant scientifique s’avère indispensable. Les contours de la prochaine édition du festival, qui se tiendra les 4 et 5 juin 2027, s’articulent autour d’enjeux à la fois patrimoniaux et économiques.

Expliquant les fondements de cette démarche partenariale, la cofondatrice de l’événement a souligné les objectifs de ce rapprochement avec le CICIBA. « Le CICIBA représente toute la légitimité patrimoniale et scientifique. Pour mettre en valeur la culture bantu, il est essentiel d’être accompagné par ceux qui sont les garants de ces connaissances » a déclaré Laetitia Tessier, Cofondatrice du Festival Bantu.

Dans la foulée, elle n’a pas manqué de décliner les grandes lignes de la deuxième édition axée sur le raphia. « Nous réaliserons une étude sur les forces et faiblesses de la filière et analyserons comment elle peut devenir un levier économique, à l’instar d’autres pays exportateurs. Les conférences porteront également sur le tourisme lié à la culture bantu. », a-t-elle indiqué.

En conjuguant rigueur académique et rayonnement festif, cette synergie naissante ambitionne de redonner au patrimoine bantu toute sa place dans le développement culturel et économique régional.