Ecouter l'article

Le Gabon prépare une nouvelle étape dans la lutte contre le paludisme. En effet, le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) poursuit les activités préparatoires à la prochaine Campagne de distribution de masse (CDM) de moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII). À cet effet, un atelier consacré à la validation de la micro-planification s’est tenu le 24 novembre 2026. Cette étape doit permettre de mieux organiser les opérations et de garantir une mise en œuvre efficace sur le terrain, notamment dans les différentes zones ciblées par la campagne.

En effet, la lutte antivectorielle constitue l’un des principaux moyens de réduire la transmission du paludisme. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande ainsi l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide dans les zones exposées au risque de paludisme, en complément d’autres interventions adaptées au contexte. Leur utilisation régulière permet de créer une barrière physique contre les moustiques vecteurs de la maladie, tout en renforçant la protection grâce à l’insecticide dont elles sont imprégnées. Par conséquent, leur disponibilité dans les ménages et leur utilisation correcte représentent un enjeu majeur de santé publique.

Un outil de prévention à utiliser au quotidien

À l’échelle mondiale, les moustiquaires imprégnées ont largement contribué aux progrès enregistrés dans la lutte contre le paludisme. Selon l’OMS, plus de trois milliards de moustiquaires imprégnées d’insecticide ont été livrées aux pays où la maladie est endémique. Entre 2000 et 2023, la proportion de la population ayant accès à une moustiquaire imprégnée au sein du ménage est ainsi passée de 2 % à 52 %. Ces résultats rappellent l’importance de cet outil de prévention, particulièrement dans les régions où le paludisme demeure fortement présent. Toutefois, son efficacité repose aussi sur une utilisation régulière et appropriée, notamment pendant les heures de sommeil, période durant laquelle les piqûres de moustiques peuvent survenir.

Ainsi, la future campagne conduite par le PNLP s’inscrit dans une démarche de renforcement de la prévention contre le paludisme au Gabon. La micro-planification en cours doit notamment permettre d’anticiper les besoins, d’améliorer la couverture des populations et de faciliter le déploiement des moustiquaires sur le terrain. Au-delà de leur distribution, la sensibilisation des ménages demeure essentielle pour encourager leur utilisation systématique. Car prévenir le paludisme, c’est aussi adopter au quotidien des gestes simples et efficaces pour se protéger et protéger les siens.