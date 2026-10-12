Octobre Rose : lancement sur les réseaux sociaux de la campagne « Un Sourire pour Agir, un Sourire pour Guérir »

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À l’occasion d’Octobre Rose 2026, la société Balgnifique a officiellement lancé, le samedi 10 octobre, sur les réseaux sociaux, la campagne solidaire « Un Sourire pour Agir, un Sourire pour Guérir ». Cette initiative vise à soutenir les femmes atteintes du cancer du sein au Gabon, à travers une collecte de dons financiers et une mobilisation autour du partage de sourires. Spécialisée dans la communication et l’organisation événementielle VIP, la société porte ce projet avec plusieurs partenaires, notamment l’ONG Collectif DiaspAura, PAmsCake, LovaaLux, la Centrale d’achat médicale GNIMA, Even’jet, l’association Les Blouses blanches citoyennes, TV+ et Gabon Media Time.

Au-delà de la sensibilisation au cancer du sein, cette campagne entend apporter un soutien matériel et affectif aux patientes dans leur combat quotidien contre la maladie. Pour ce faire, deux volets complémentaires ont été définis. Le premier, « Un Sourire pour Agir », repose sur la vente de « Tickets Sourires » et la collecte de dons. Les fonds récoltés seront remis à une centrale d’achat médicale, à l’Institut de cancérologie d’Agondjé et à l’ASAFAC, sous le contrôle d’un huissier de justice. Le second volet, « Un Sourire pour Guérir », prévoit la constitution d’une photothèque de sourires destinée aux patientes, afin de leur apporter une dose supplémentaire de réconfort et de bienveillance.

Affiche de l’Appel aux dons © D.R.

Trois axes pour mobiliser les populations

Pour atteindre ses objectifs, la campagne se déploiera autour de trois actions principales du 10 au 31 octobre 2026. D’abord, un appel aux dons, aux photographies et aux vidéos de sourires sera relayé sur les réseaux sociaux et dans les médias. Ensuite, des espaces photos dédiés à l’opération seront installés dans différents lieux institutionnels et publics. Enfin, une grande journée de solidarité se tiendra le dimanche 18 octobre 2026 au gymnase de l’école Ruban Vert, situé à Batterie IV. Cette rencontre constituera un temps fort de mobilisation et de partage autour des femmes touchées par le cancer.

Ainsi, les initiateurs invitent les populations, les entreprises et les personnes de bonne volonté à prendre part à cette démarche en apportant leurs contributions financières, leurs photos, leurs vidéos ou en participant à la journée du 18 octobre. À travers cette initiative, l’ambition est de faire de la solidarité envers les patientes une composante essentielle d’Octobre Rose au Gabon. Les contributions financières peuvent être envoyées par Airtel Money au 074222796 ou par Mobicash au 062609387. Au-delà des dons, cette campagne rappelle que l’accompagnement moral, la présence et la bienveillance occupent également une place importante auprès des femmes confrontées à la maladie.