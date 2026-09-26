Gabon : Saint Martin des Apindji, quand l’oubli engloutit le patrimoine et l’avenir des enfants

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À seulement 26 kilomètres de Mouila, dans le village Saint Martin des Apindji niché au cœur du Gabon, le temps semble s’être figé. C’est ce que révèle un reportage d’investigation diffusé par Nord-5 Médias, mettant en lumière le désarroi d’une communauté rurale délaissée. Derrière de hautes herbes épaisses qui envahissent le paysage se dresse une imposante école centenaire, bâtie vers 1904. Si la structure en pierre tient encore miraculeusement debout après plus d’un siècle, l’ambiance y est aujourd’hui spectrale.

Autrefois lieu de vie et de savoir, l’établissement ne résonne plus du rire des enfants. Les bancs de bois sont vides, les tableaux noirs restent muets et la végétation grignote peu à peu les couloirs de l’édifice. Selon Nord-5 Médias, la région abrite pourtant une mémoire historique forte, marquée par la présence coloniale et l’ancienne église Saint-Martin, désormais tombée dans l’oubli.

Les populations autochtones s’étaient autrefois battues pour préserver leurs coutumes et leur identité face aux impositions extérieures. Aujourd’hui, c’est l’abandon progressif qui menace d’effacer ce passé prestigieux.

Un service de santé tout aussi défaillant

Le constat dressé sur le terrain dépasse le cadre de l’instruction. À quelques pas du bâtiment scolaire, le dispensaire du village Saint-Martin subit un sort analogue. Bien que le bâtiment ait été réfectionné par l’entreprise Woodbois, il n’assure plus aucune prestation médicale. Faute de personnel de santé et de matériel, les locaux abandonnés servent désormais d’abri aux animaux domestiques de passage. Cette situation contraint la jeunesse locale à étudier dans des conditions précaires et prive l’ensemble de la population de soins de proximité.

Un appel à préserver la mémoire et l’avenir

Alors que le pays amorce de nouvelles rentrées scolaires, l’exemple du village Saint Martin des Apindji illustre la fracture entre les grands centres urbains et les territoires enclavés. Comme le soulignent les images de Nord-5 Médias, sauver ces infrastructures ne relève pas simplement de la rénovation de vieilles pierres : il s’agit de redonner de la dignité, de préserver l’histoire locale et de garantir un avenir aux jeunes générations du fleuve. Les habitants attendent désormais une réaction des autorités pour que ce patrimoine d’exception sorte enfin de l’ombre.