Gabon : Fortescue Belinga revendique 1 246 emplois directs et 2,5 milliards de FCFA investis dans les communautés

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Du 25 au 30 août 2026, Fortescue Belinga a profité de la 3ᵉ édition de la Fête de la Libération à Makokou pour dresser un état des lieux des retombées économiques et sociales de son projet minier dans l’Ogooué-Ivindo. L’entreprise revendique désormais 1 246 emplois directs, dont 82 % occupés par des Gabonais et 57 % par des ressortissants de la province. À cela s’ajoutent environ 2,5 milliards de FCFA consacrés à des projets communautaires au 30 juin 2026, ainsi que plusieurs initiatives en faveur des PME et de la formation professionnelle.

À mesure que le projet de fer de Belinga avance, la question de son impact concret sur les populations de l’Ogooué-Ivindo prend une place croissante. Entre le Forum économique de l’Ivindo, la formation d’entrepreneurs locaux et l’appui au Centre de Formation Professionnelle de Makokou, Fortescue Belinga a multiplié les initiatives durant la dernière semaine d’août. Une séquence destinée à matérialiser l’ancrage local d’un projet dont les attentes dépassent largement l’exploitation du minerai : emplois pour les Gabonais, opportunités pour les entreprises locales et développement des compétences constituent désormais des indicateurs essentiels de sa contribution économique.

82 % des emplois directs occupés par des Gabonais

Les chiffres communiqués à l’occasion du Forum économique de l’Ivindo placent l’emploi au premier rang des retombées revendiquées. Fortescue Belinga indique compter 1 246 emplois directs, dont 82 % sont occupés par des nationaux. Plus significatif encore pour l’ancrage provincial, 57 % de ces emplois reviendraient à des ressortissants de l’Ogooué-Ivindo.

Sur le volet opérationnel, l’entreprise a également fait état de la poursuite des forages d’exploration à Batouala et de la préparation des activités à Boka Boka. L’évolution de ces opérations sera déterminante pour la montée en puissance du projet et, par ricochet, pour les perspectives d’emplois et de sous-traitance susceptibles d’être générées autour de la future exploitation.

Vingt entrepreneurs locaux accompagnés

Fortescue Belinga cherche également à élargir les retombées du projet au-delà de ses recrutements directs. Un programme de formation conduit avec Femmes Engagées du G6 et MDF Global a ainsi permis d’accompagner 20 entrepreneurs locaux. L’objectif sous-jacent est de renforcer les capacités de PME susceptibles de s’insérer progressivement dans la chaîne de valeur du projet.

Le 29 août, des équipements ont par ailleurs été remis au Centre de Formation Professionnelle de Makokou, en partenariat avec l’ANFEP. L’initiative doit contribuer au renforcement des compétences techniques et de la prévention des risques professionnels. Pour la province, l’enjeu sera toutefois de rapprocher davantage les formations proposées des métiers effectivement recherchés par le projet minier et ses futurs sous-traitants.

2,5 milliards de FCFA engagés dans les communautés

Au 30 juin 2026, Fortescue Belinga indique avoir consacré 4,4 millions de dollars, soit environ 2,5 milliards de FCFA, à différents projets communautaires dans la région. Ces investissements viennent compléter les actions engagées dans la formation professionnelle et l’accompagnement du tissu entrepreneurial local.

Reste désormais à inscrire ces retombées dans la durée. Pour l’Ogooué-Ivindo et plus largement pour le Gabon, la réussite économique du projet Belinga ne se mesurera pas uniquement au volume de minerai extrait, mais également à sa capacité à créer des emplois qualifiés et pérennes pour les Gabonais, à faire émerger des PME locales capables de décrocher des contrats et à construire une véritable économie autour de l’activité minière. Avec Belinga, le défi sera donc de faire de la richesse du sous-sol une valeur durablement créée sur le territoire.