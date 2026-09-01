Gabon : le chiffre d’affaires du marché des assurances recule à 144 milliards FCFA en 2025

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Selon les données publiées par Sika Finance à partir des chiffres provisoires de la FEGASA (Fédération gabonaise des sociétés d’assurances, de réassurances et de micro-assurances), le marché de l’assurance a cumulé 144,5 milliards FCFA de primes émises. Ce résultat traduit une légère contraction de 0,61 % par rapport aux 145,4 milliards FCFA enregistrés douze mois plus tôt. Derrière cette apparente stabilité d’ensemble se cache toutefois une nette divergence de trajectoire entre le segment des dommages et celui de la vie.

Toujours prépondérante sur la place nationale, la branche non-vie essuie une baisse d’activité. Avec 103,2 milliards FCFA récoltés en 2025 contre 107,18 milliards l’année précédente, la catégorie contracte ses émissions de 3,68 %, voyant sa part de marché glisser de 73,7 % à 71,41 %.

Cette décrue s’explique principalement par la dégradation marquée de plusieurs lignes de métier. Les garanties incendie et dommages aux biens ont chuté de 11,13 % (23,8 milliards FCFA), tandis que la responsabilité civile générale s’est effondrée de 31,21 %. En revanche, l’assurance automobile tire son épingle du jeu avec une hausse de 6,42 %, portée par le dynamisme de la responsabilité civile auto (+10,2 %). La couverture santé demeure néanmoins la première composante du portefeuille non-vie avec 34,3 milliards FCFA collectés.

Comme le souligne Sika Finance, ce ralentissement redistribue les cartes entre opérateurs. Si le leader Assinco conserve son rang sur la branche dommages, ses volumes s’effritent de 16,89 % à 22,6 milliards FCFA. À l’inverse, l’assureur OGAR réalise une avancée remarquée en bondissant de la cinquième à la troisième place grâce à un bond de 28,18 % (16,8 milliards FCFA).

L’assurance-vie en plein essor et changement de leadership

À l’opposé du segment non-vie, l’assurance-vie confirme son excellente santé financière. Le secteur a engrangé 41,3 milliards FCFA de primes en 2025, affichant une solide progression de 7,97 % sur un an. Cette dynamique permet à la branche d’accroître son poids relatif dans l’industrie, grimpant à 28,59 % du marché.

Cette vitalité s’accompagne d’un changement de leader historique : SUNU Assurances Vie Gabon ravit la première place du marché avec 40,92 % des parts (16,9 milliards FCFA), détrônant Ogar Vie qui rétrograde à 38,48 %. De son côté, NSIA Vie poursuit son expansion avec une hausse de 21,86 % (8 milliards FCFA).

Alors que s’ouvre le nouvel exercice, la maîtrise de la charge des sinistres s’impose comme le défi prioritaire identifié par les acteurs du secteur pour préserver leurs marges.