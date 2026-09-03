Afrique centrale : 4 Gabonais parmi les 10 jeunes appelés à façonner l’avenir de la sous-région

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Le Gabon se distingue dans une sélection consacrée aux « 10 jeunes qui font l’Afrique centrale de demain », avec quatre profils issus du pays parmi les personnalités mises en lumière. Stephen Sowa Akendengue Niang, Serge Zeng Ango, Damon Engozoo et Fabrice Augan Ntchango y incarnent différentes facettes d’une nouvelle génération gabonaise, entre politique, haute administration, engagement territorial, entrepreneuriat et diplomatie climatique. Une représentation qui place le Gabon en bonne position dans ce panorama des nouvelles élites d’Afrique centrale.

Sur les dix jeunes personnalités retenues pour incarner les transformations en cours en Afrique centrale, quatre sont Gabonaises. Au-delà de la proportion, particulièrement significative, la sélection met surtout en évidence la diversité des trajectoires qui émergent dans le pays. Loin d’un modèle unique, les profils distingués évoluent aussi bien dans les institutions que dans la politique, l’entrepreneuriat ou les nouveaux enjeux environnementaux. Leur point commun réside dans une volonté affichée d’occuper autrement l’espace public et de participer aux transformations du Gabon.

Quatre trajectoires gabonaises mises en lumière

À 38 ans, Stephen Sowa Akendengue Niang présente un parcours construit entre droit et politique. Avocat, ancien député de la Transition et désormais conseiller municipal à Libreville, le natif de Moanda revendique une identité de « Gabonais au pluriel ». Après avoir milité dans l’opposition, notamment au sein du Rassemblement Héritage et Modernité puis du RPM, il a rejoint l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), où il exerce comme commissaire politique dans le 1er arrondissement de Libreville.

Serge Zeng Ango incarne, pour sa part, la rencontre entre expertise financière, administration et engagement partisan. Formé notamment en audit, contrôle de gestion et management financier et comptable, il a exercé dans la banque, l’administration économique et l’audit. Directeur de cabinet adjoint auprès de la présidente du Sénat de la Transition, Paulette Missambo, il revendique un triptyque fondé sur « Compétence – Travail – Probité morale ». Son parcours au sein de l’Union Nationale l’a également conduit à occuper plusieurs responsabilités liées à la jeunesse et à l’organisation du parti.

De l’engagement de terrain à la politique climatique

Autre Gabonais distingué, Damon Engozoo représente davantage le versant politique et territorial de cette génération. Né à Libreville en 1987 et originaire de l’Estuaire, de la Nyanga et du Woleu-Ntem, il s’est engagé dès 2016 en faveur de l’alternance. Désormais conseiller politique du président statutaire du RPM et membre de son bureau politique, il a également été candidat aux élections législatives de 2025. Son parcours est présenté comme fortement ancré dans le terrain, avec notamment des actions sociales et communautaires menées dans plusieurs quartiers de Libreville.

Fabrice Augan Ntchango évolue, lui, à la frontière entre haute administration, entrepreneuriat et diplomatie environnementale. Conseiller spécial du président de la République et secrétaire permanent du Conseil national climat depuis mai 2026, il intervient sur des enjeux allant des changements climatiques à l’affectation des terres et espaces fluviaux et maritimes. Fondateur d’AKEWA Accélérateur, il dispose également d’une longue expérience dans l’accompagnement entrepreneurial et les réseaux africains consacrés à l’économie verte et au climat.

Une nouvelle génération attendue sur les résultats

La présence de quatre Gabonais parmi les dix profils retenus constitue une reconnaissance de la diversité des compétences émergentes dans le pays. Elle dessine surtout une génération qui ne se limite plus aux parcours administratifs traditionnels : droit, finance, politique locale, entrepreneuriat, numérique, environnement et diplomatie climatique s’entrecroisent désormais dans la formation des nouvelles élites.

Reste cependant l’essentiel : transformer cette visibilité en résultats. Car être identifié parmi ceux qui pourraient « faire l’Afrique centrale de demain » constitue moins un aboutissement qu’une responsabilité. Pour Stephen Sowa Akendengue Niang, Serge Zeng Ango, Damon Engozoo et Fabrice Augan Ntchango, comme pour l’ensemble de cette génération, la véritable mesure de l’émergence résidera dans leur capacité à convertir compétences, responsabilités et réseaux en transformations concrètes au bénéfice des Gabonais.