Formation professionnelle : 11 mois de grève dans l’indifférence du gouvernement

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Réunis le dimanche 30 août 2026 au siège de la COSYNAP, les responsables du Syndicat de la Formation Professionnelle (SYFOP) ont publiquement tiré la sonnette d’alarme. Face à une crise qui s’enlise depuis près de trois ans, l’organisation syndicale interpelle directement l’Exécutif et exige une issue urgente à la grève générale qui paralyse le secteur depuis novembre 2025.

Le constat sur le terrain est alarmant. En 11 mois de débrayage ininterrompu, le gel des examens et des concours prive des milliers de jeunes apprenants de tout diplôme, bloquant de fait leur insertion sur le marché du travail. Les agents publics en stage d’immersion subissent le même sort : privés de cours, ils voient leur renforcement de compétences suspendu et leur progression de carrière nettement freinée.

L’incompréhensible mutisme des autorités de tutelle

Au cœur des griefs du SYFOP figure l’inertie du ministère de tutelle, de la Direction générale de la Formation professionnelle (DGFP) et de la Direction générale de l’Agence nationale de la formation et de l’Enseignement professionnels (DG-ANFEP). Malgré de multiples démarches, et une audience accordée par le porte-parole de la Présidence de la République, aucune avancée concrète n’a été enregistrée.

Une posture jugée intenable selon le syndicat, alors même que l’autonomisation et l’employabilité des jeunes sont au centre des priorités nationales.

La diplomatie de la main tendue avant la rupture

Malgré l’impasse, le SYFOP réaffirme sa volonté de sortir du conflit et réclame l’ouverture immédiate de négociations autour de son cahier de revendications. L’objectif immédiat reste de sauver l’année de formation et de rétablir le service public. « Le SYFOP reste déterminé et mobilisé pour la défense des droits des personnels et la valorisation de la formation professionnelle au Gabon », martèle son président, Prince Prosper Engonga.

Alors que le gouvernement érige continuellement la formation professionnelle en levier majeur de lutte contre le chômage, ce blocage persistant met en lumière un décalage criant entre les promesses politiques et les réalités du terrain. En rejetant la balle dans le camp des autorités, le SYFOP rappelle qu’il y a urgence à agir avant que l’avenir de toute une génération ne soit définitivement compromis.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire