Gabon : 5 millions de plants pour transformer l’agriculture nationale

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Le Gabon franchit un cap décisif dans la refonte de son modèle agricole afin de s’affranchir durablement de sa dépendance vis-à-vis des importations de denrées. Pour nourrir efficacement une population estimée à 2,6 millions d’habitants, les autorités de Libreville misent désormais de façon stratégique sur la recherche scientifique, l’innovation de pointe et le savoir-faire technologique.

Selon les informations rapportées par le média Africa 24, cette dynamique de modernisation se concrétise à travers une coopération technique renforcée avec l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA). Ce partenariat se matérialise par le déploiement de programmes phares sur le continent, notamment les Technologies pour la transformation de l’agriculture africaine (TAAT) ainsi que le Projet d’Appui au Programme GRAINE.

Cinq millions de plants pour révolutionner les cultures

Le socle de cette transformation repose sur la distribution à grande échelle d’un matériel végétal de haute qualité. Le projet prévoit l’introduction massive de 5 millions de boutures de manioc hautement productives et de 600 000 plants de bananiers issus de la culture in vitro. Ces variétés ont été rigoureusement sélectionnées en laboratoire pour garantir d’excellents rendements aux producteurs locaux.

Pour assurer le succès de cette transition sur le terrain, les cadres du ministère de l’Agriculture ont récemment suivi une formation intensive à Libreville sur la gestion optimale des systèmes semenciers. L’ambition affichée par les parties prenantes est de structurer une alliance durable entre la recherche scientifique nationale et les experts internationaux pour coconstruire des solutions techniques parfaitement adaptées aux spécificités des sols et du climat gabonais.

La numérisation pour sécuriser les récoltes de demain

Au-delà de la performance biologique des semences, le Gabon intègre désormais le numérique au cœur de ses plantations. L’IITA déploie plusieurs outils digitaux avancés, notamment les applications mobiles PlantVillage NURU, SeedTracker et Cassava Business Connector.

Accessibles directement sur tablettes, ces technologies révolutionnent le quotidien des agriculteurs en facilitant le suivi en temps réel des parcelles, la détection précoce des maladies et la mise en réseau commerciale. La recherche s’affirme dès lors comme un pilier essentiel pour immuniser les cultures contre les pathologies végétales tout en maximisant la productivité globale. Grâce à cette convergence réussie entre biotechnologies et services numériques, le pays jette les bases d’une souveraineté alimentaire robuste face aux futurs défis démographiques.