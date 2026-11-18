Gabon : l’AGASA alerte sur la hausse des prix et la dégradation de la qualité des aliments

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L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) tire la sonnette d’alarme sur la détérioration des conditions d’accès des populations à une alimentation suffisante et sûre. Dans un communiqué publié le 17 novembre 2026 à Libreville, l’organisme public constate une hausse persistante des prix des denrées alimentaires, une recrudescence de la commercialisation de produits impropres à la consommation et une dégradation des conditions d’hygiène. Trois mois après l’adoption des mesures gouvernementales contre la vie chère, l’AGASA appelle les opérateurs économiques à respecter leurs engagements et les autorités compétentes à renforcer leur vigilance.

Alors que le gouvernement gabonais multiplie les initiatives destinées à contenir la vie chère et à préserver le pouvoir d’achat des ménages, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire dresse un constat préoccupant. Selon son communiqué du 17 novembre 2026, la situation alimentaire nationale connaît depuis trois mois une évolution défavorable, marquée par des difficultés croissantes d’accès à une alimentation suffisante, diversifiée et conforme aux exigences sanitaires. L’agence souligne que cette situation touche particulièrement les ménages à faibles revenus et les populations confrontées à la pauvreté, dans un contexte où les mesures prises par l’État peinent, selon ses observations, à produire les effets attendus.

Des prix alimentaires toujours en hausse malgré les mesures gouvernementales

Dans son communiqué, l’AGASA rappelle que l’État a adopté, le 14 septembre 2026, le décret n°0394/PR/MRRI portant création des brigades mixtes de contrôle. Cette mesure devait notamment contribuer à accélérer la lutte contre la vie chère et à faciliter l’accès des populations à une alimentation suffisante et variée. Elle s’inscrivait dans une démarche de renforcement de la surveillance des pratiques commerciales et des conditions de distribution des produits alimentaires.

Pourtant, trois mois après l’entrée en vigueur de ce dispositif, l’agence relève que les prix des denrées et produits alimentaires continuent de grimper. Un constat qui interroge l’efficacité des mécanismes de contrôle et le respect des engagements pris par les opérateurs économiques. Si le communiqué ne fournit ni statistiques détaillées sur l’évolution des prix ni comparaison entre les différentes catégories de produits, il met en évidence la persistance des difficultés d’approvisionnement des ménages à des conditions financièrement accessibles.

Une recrudescence des aliments impropres à la consommation

Au-delà de la hausse des prix, l’AGASA exprime une inquiétude particulière concernant la qualité sanitaire des denrées commercialisées. L’agence fait état d’une recrudescence de la vente de produits alimentaires impropres à la consommation, une situation qui compromet davantage l’accès des populations à une alimentation saine. Cette alerte soulève des interrogations sur les conditions de conservation, de transport et de commercialisation des produits distribués sur le marché national.

L’organisme public dénonce également la dégradation des conditions d’hygiène dans plusieurs espaces de production, de transformation, de stockage et de commercialisation des produits alimentaires destinés à la consommation humaine et animale. Selon l’AGASA, ces insuffisances persistent malgré la mise en place des brigades mixtes de contrôle. L’agence estime que cette situation pourrait accroître l’exposition des populations aux maladies d’origine alimentaire, dont elle affirme observer une progression préoccupante, sans toutefois communiquer de données chiffrées dans ce document.

L’AGASA appelle les opérateurs et les administrations à leurs responsabilités

Face à ces constats, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire appelle les opérateurs économiques à respecter leurs engagements en matière d’accessibilité des produits alimentaires. L’objectif est de faciliter l’approvisionnement des populations tout en garantissant la conformité sanitaire des denrées proposées à la vente. Cette interpellation intervient alors que les ménages doivent composer avec la hausse du coût de la vie et les risques liés à la consommation de produits de mauvaise qualité.

L’AGASA invite parallèlement les administrations compétentes à faire preuve de davantage de vigilance et de clairvoyance, particulièrement à l’approche des fêtes de fin d’année, période traditionnellement marquée par une intensification des achats alimentaires. Les consommateurs sont également appelés à vérifier systématiquement la qualité sanitaire et la conformité des produits avant leur acquisition. Une recommandation qui ne saurait toutefois se substituer aux obligations de contrôle incombant aux autorités publiques et aux professionnels du secteur.

La lutte contre la vie chère à l’épreuve des résultats

Cette communication officielle met en lumière un double défi pour les pouvoirs publics : rendre les denrées alimentaires financièrement accessibles tout en garantissant leur innocuité. Car une politique de lutte contre la vie chère ne peut produire les effets escomptés si la baisse recherchée des prix s’accompagne d’une dégradation de la qualité des produits commercialisés. La protection du consommateur suppose ainsi une articulation effective entre régulation économique, surveillance sanitaire et sanctions des pratiques non conformes.

Reste désormais à déterminer quelles mesures correctives seront engagées pour répondre aux insuffisances relevées par l’AGASA. La publication des résultats des contrôles effectués depuis septembre 2026, du nombre d’infractions constatées et des éventuelles sanctions prononcées permettrait notamment d’apprécier l’efficacité des brigades mixtes. À quelques semaines des fêtes de fin d’année, l’alerte de l’agence pose une question essentielle : comment garantir aux Gabonais une alimentation à la fois accessible, suffisante et sans danger pour leur santé ?