A La UneADMINISTRATIONDerniers articles

Gabon : l’Agasa se déploie sur le numérique avec Nexus 

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 21 octobre 2026 à 11h13min
1 795 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Audience certifiée par Media Metri .GA — voir le certificat
AGASA © D.R.
Ecouter l'article

Dans une volonté constante de modernisation et d’efficacité, l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA) franchit un cap décisif dans sa transformation digitale. À compter du 2 novembre 2026, l’institution déploiera officiellement sur l’ensemble du territoire national sa toute nouvelle plateforme numérique baptisée Nexus. Cet outil novateur marque un tournant majeur dans la gestion des secteurs alimentaire et phytosanitaire au Gabon, offrant aux opérateurs économiques un cadre de travail modernisé, rapide et entièrement sécurisé.

Conçue pour alléger considérablement les contraintes administratives, la plateforme s’articule autour d’un espace personnel dédié à chaque acteur du secteur. Désormais, les professionnels pourront effectuer l’ensemble de leurs démarches en ligne. Qu’il s’agisse de demandes d’agréments, d’avis techniques, d’autorisations d’importation ou de certificats. De plus, Nexus garantit un suivi en temps réel du traitement des dossiers, un accès direct aux documents officiels et un système d’alerte automatisé pour anticiper les dates d’expiration. 

Un guichet unique pour la simplification des démarches 

Pour accéder au service en ligne, il suffit de se rendre sur le site officiel de l’Agence www.agasa.click dans la rubrique « Services en ligne > Accès opérateur ». Accessible à tous depuis tous types de supports, tablettes, téléphones ou ordinateurs, cet outil ambitionne d’instaurer une transparence totale et une fluidité inédite dans les relations entre l’administration et les usagers. Les utilisateurs pourront également y consulter l’historique et les rapports d’audits ainsi que d’inspections réalisés au sein de leur structure. Toutefois, pour garantir un lancement optimal et sans heurts, l’AGASA appelle à une mobilisation générale des acteurs économiques concernés.

Canal_octobre

En effet, ces derniers sont invités à se rapprocher des services de l’Agence, munis d’une pièce d’identité, entre le 20 et le 29 octobre 2026. Cette étape indispensable permettra de mettre à jour leurs informations personnelles et de récupérer leurs précieux identifiants de connexion. ​À travers ce déploiement technologique d’envergure, l’AGASA réaffirme son engagement à accompagner le secteur privé vers l’excellence opérationnelle, tout en consolidant la sécurité sanitaire et la protection des consommateurs gabonais face aux défis de la transition numérique.  

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 21 octobre 2026 à 11h13min
1 795 Temps de lecture 1 minute
Photo de Gabon Media Time

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.

Articles similaires

Gabon-FMI : le défi de la clarification de la dette publique

21 octobre 2026 à 12h22min

Dérives policières : Edgard Moukoumbi réactivera-t-il le port obligatoire du numéro matricule ? 

21 octobre 2026 à 12h06min

Gabon : les avocats dévoilent leurs grands chantiers pour l’exercice 2026-2027

21 octobre 2026 à 11h51min

Gabon : Anges Kevin Nzigou défie Ali Bongo de rentrer au pays pour revendiquer la présidence du PDG

21 octobre 2026 à 11h21min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page