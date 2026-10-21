Gabon : l’Agasa se déploie sur le numérique avec Nexus 

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Dans une volonté constante de modernisation et d’efficacité, l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA) franchit un cap décisif dans sa transformation digitale. À compter du 2 novembre 2026, l’institution déploiera officiellement sur l’ensemble du territoire national sa toute nouvelle plateforme numérique baptisée Nexus. Cet outil novateur marque un tournant majeur dans la gestion des secteurs alimentaire et phytosanitaire au Gabon, offrant aux opérateurs économiques un cadre de travail modernisé, rapide et entièrement sécurisé.

Conçue pour alléger considérablement les contraintes administratives, la plateforme s’articule autour d’un espace personnel dédié à chaque acteur du secteur. Désormais, les professionnels pourront effectuer l’ensemble de leurs démarches en ligne. Qu’il s’agisse de demandes d’agréments, d’avis techniques, d’autorisations d’importation ou de certificats. De plus, Nexus garantit un suivi en temps réel du traitement des dossiers, un accès direct aux documents officiels et un système d’alerte automatisé pour anticiper les dates d’expiration.

Un guichet unique pour la simplification des démarches

Pour accéder au service en ligne, il suffit de se rendre sur le site officiel de l’Agence www.agasa.click dans la rubrique « Services en ligne > Accès opérateur ». Accessible à tous depuis tous types de supports, tablettes, téléphones ou ordinateurs, cet outil ambitionne d’instaurer une transparence totale et une fluidité inédite dans les relations entre l’administration et les usagers. Les utilisateurs pourront également y consulter l’historique et les rapports d’audits ainsi que d’inspections réalisés au sein de leur structure. Toutefois, pour garantir un lancement optimal et sans heurts, l’AGASA appelle à une mobilisation générale des acteurs économiques concernés.

En effet, ces derniers sont invités à se rapprocher des services de l’Agence, munis d’une pièce d’identité, entre le 20 et le 29 octobre 2026. Cette étape indispensable permettra de mettre à jour leurs informations personnelles et de récupérer leurs précieux identifiants de connexion. ​À travers ce déploiement technologique d’envergure, l’AGASA réaffirme son engagement à accompagner le secteur privé vers l’excellence opérationnelle, tout en consolidant la sécurité sanitaire et la protection des consommateurs gabonais face aux défis de la transition numérique.