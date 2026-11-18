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L’émotion reste vive dans la localité de Mandji dans le département de Ndolou. D’après les informations rapportées par le quotidien L’Union, un enseignant non permanent âgé de 36 ans a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Mouila. L’homme est poursuivi pour des faits d’une extrême gravité : il est soupçonné d’avoir abusé sexuellement de sa propre fille âgée de 14 ans, entraînant une grossesse.

Le drame se noue au cœur du foyer familial, au quartier Guignounga, où le suspect vivait avec son épouse et leurs enfants. Selon les éléments recueillis par L’Union, le père de famille aurait agressé l’aînée de la fratrie à plusieurs reprises au domicile conjugal, à l’insu de sa mère. L’adolescente, élève en classe de 4e au lycée Théodore-Kwaou, aurait même été chassée de la maison par son géniteur.

La vérité éclate finalement le 6 novembre dernier. De passage au quartier Château, une sage-femme venue de Libreville remarque l’état physique de la jeune fille. Pressée de questions par son entourage, l’adolescente finit par briser le silence et désigne son père comme l’auteur de cette grossesse. Une plainte est aussitôt déposée, déclenchant l’intervention des forces de l’ordre. Le lundi 9 novembre, les gendarmes se rendent sur le lieu de travail du suspect avant que l’enfant ne soit pris en charge à l’hôpital canadien. Les examens médicaux confirment une grossesse de cinq mois, remontant au mois de juin.

Une cavale de courte durée avant l’arrestation

Conscient d’être démasqué, Billy K.K. prend la fuite et échappe aux recherches pendant vingt-quatre heures. Sa cavale prend fin le mardi 10 novembre, aux alentours de 21 heures. Les gendarmes de Mandji l’interceptent au poste de contrôle du village Yombi, dans le département de Tsamba-Magotsi, à la limite de Ndolou.

Au moment de son interpellation, l’homme tente de mettre fin à ses jours. Face à cette situation critique, les militaires décident de le transférer à la brigade de Fougamou, située à une vingtaine de kilomètres et plus proche que celle de Mandji. Le journal L’Union précise également que le mis en cause aurait tenté de prendre la fuite une nouvelle fois durant la procédure.

Aveux et placement sous mandat de dépôt

Placé en garde à vue pendant quarante-huit heures dans le cadre de l’enquête criminelle conduite par la brigade de Mandji, le trentenaire finit par passer aux aveux. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et exprime des regrets face aux enquêteurs.

À l’issue de la procédure préliminaire, le suspect a été déféré devant le parquet de Mouila le vendredi 13 novembre. Le juge d’instruction a ordonné son incarcération immédiate en attendant la suite de l’information judiciaire.