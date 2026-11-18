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Face à la détresse d’une famille éprouvée par la maladie, la plus haute autorité de l’État a choisi d’agir avec célérité. Selon un communiqué de la Présidence de la République daté du mardi 17 novembre 2026, le porte-parole du palais présidentiel, Théophane Nzame-Nze Biyoghé, s’est rendu au chevet des proches du jeune Dylan sur les très hautes instructions du Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette démarche officielle visait à apporter un soutien moral direct au foyer tout en apportant des réponses concrètes aux inquiétudes liées à l’état de santé de l’enfant.

Au cours de cette rencontre empreinte d’émotion, l’émissaire présidentiel a délivré un message destiné à apaiser les angoisses des parents. Conformément aux directives du Président de la République, toutes les dispositions ont été arrêtées pour garantir une prise en charge effective du jeune patient.

Théophane Nzame-Nze Biyoghé a ainsi annoncé le transfert médical prochain de Dylan vers le Maroc. Cette évacuation sanitaire lui permettra d’accéder à des infrastructures hospitalières de pointe et de bénéficier d’un suivi spécialisé, parfaitement adapté à la complexité de sa pathologie. Le porte-parole a profité de cet échange pour souligner la vigilance constante du Chef de l’État face aux difficultés rencontrées par ses concitoyens, assurant que ce dernier veille personnellement au bon déroulement de cette opération.

L’émotion et la gratitude d’un père

L’annonce de cette décision a suscité un immense soulagement au sein de la famille. Visiblement ému par cette attention venue du sommet de l’État, le père du garçon, Jean Maurice Midioko, a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance envers Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a salué un acte fort de solidarité et d’humanité, y voyant la preuve tangible de l’intérêt personnel que le numéro un gabonais porte au bien-être de chaque citoyen, sans distinction.

L’humain au centre de l’action publique

À travers ce geste de proximité, comme le souligne le communiqué de la Présidence de la République, le Chef de l’État réitère sa volonté de placer la dimension humaine au cœur de sa gouvernance. En apportant une réponse rapide à une situation de détresse individuelle, l’exécutif entend démontrer sa proximité avec les populations et sa détermination à ne laisser aucune famille seule face à l’adversité.