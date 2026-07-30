Gabon : Ndong Sima claque la porte d’AGROPAG et tire la sonnette d’alarme

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Co Créateur de la Société Agro-Pastorale du Gabon (AGROPAG) et président de son Conseil d’administration, l’ancien Premier ministre de la Transition Raymond Ndong Sima a décidé de rompre le silence. Face à un blocage institutionnel critique et une gouvernance paralysée, il dresse un constat sans concession sur la survie de la structure.

L’entreprise agroalimentaire AGROPAG traverse une zone de doutes d’une gravité inédite. Interrogé sur la situation interne de la société, Raymond Ndong Sima, président de son Conseil d’administration et figure politique de premier plan, ne masque plus son inquiétude quant à la pérennité de l’institution.

Une gouvernance paralysée et une entreprise en péril

S’exprimant avec une franchise directe, l’ancien Premier ministre formule un diagnostic sans nuance sur l’état de santé de l’organisation : « Agropag est en train de mourir. Et Agropag, c’est pas tout le discours qu’on entend, la vérité est que Agropag est en train de mourir. », a-t-il lancé.

Au cœur de cet effondrement figure un blocage opérationnel aigu entre le Conseil d’administration et la direction générale. La gestion administrative de la structure semble avoir atteint un point de rupture institutionnelle. « Nous avons en trois mois organisé cinq conseils d’administration. Cinq. C’est-à-dire qu’on n’arrive pas à avancer sur des questions élémentaires », déplore-t-il.

Cette incapacité à exécuter les orientations stratégiques découlerait d’un refus systématique d’application des décisions arrêtées par l’organe d’orientation : « La totalité des points que le conseil d’administration a retenus est rejetée par le directeur général, qui fait exactement ce que bon lui semble. » Face à cette impasse opérationnelle, Raymond Ndong Sima explique avoir fait le choix d’un retrait provisoire afin d’éviter d’alimenter la crise : « J’ai décidé dans ces conditions-là de ne pas être le problème, et donc de me retirer et de laisser les choses en l’état. », a-t-il indiqué.

La dérive du débat générationnel et l’enjeu de la compétence

Au-delà du cas d’AGROPAG, Raymond Ndong Sima élargit sa réflexion au clima socio-politique global, dénonçant la dépréciation des cadres d’expérience sous le prétexte d’un renouvellement générationnel mal maîtrisé. Il rejette la stigmatisation de l’âge au détriment de l’efficacité administrative. « L’âge ne donne pas un droit absolu sur les autres. Ni le bas âge, ni le grand âge. […] La vraie question c’est : où est la compétence ? »

Comparant le développement économique et institutionnel du pays à une « course de relais » où chaque maillon doit transmettre le témoin sans rupture, l’ancien chef du gouvernement met en garde contre la mise à l’écart de l’expérience accumulée. Faute d’un arbitrage fondé sur le mérite et le savoir-faire, le blocage d’AGROPAG apparaît ainsi comme le symptôme d’un mal plus vaste, menaçant la stabilité de projets industriels majeurs.