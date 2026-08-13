Gabon : 148 jeunes filles victimes d’abus sexuels en 2023

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Selon le rapport annuel 2025 des Nations unies au Gabon, 148 jeunes filles ont été victimes d’abus sexuels au cours de l’année 2023. Un chiffre alarmant qui met en lumière la persistance des violences faites aux mineurs et rappelle l’urgence de consolider les mécanismes de protection de l’enfance dans le pays.

Attouchements, rapports sexuels forcés, viols, harcèlement, exploitation sexuelle ou exposition involontaire à des contenus à caractère explicite : le spectre des exactions subies par les jeunes filles reste vaste et préoccupant. Ces drames entraînent de lourdes séquelles physiques et psychologiques chez les victimes, altérant gravement leur santé, leur scolarité et leur épanouissement personnel.

La protection des mineurs, un impératif national

Ce sujet alarmant a été au cœur de la visite officielle effectuée au Gabon, du 1ᵉʳ au 5 décembre 2025, par Najat Maalla M’jid, représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU chargée de la violence à l’encontre des enfants. Durant son séjour, la diplomate onusienne s’est entretenue avec divers acteurs de la société civile et des institutions, mais a également tendu l’oreille aux victimes. Une démarche essentielle pour adapter plus fidèlement les politiques publiques aux réalités du terrain.

Sur le plan juridique, le cadre légal gabonais se veut pourtant dissuasif. Le Code pénal sanctionne sévèrement les infractions sexuelles commises sur des mineurs. L’article 256, alinéa 2, qualifie notamment de pédophilie tout viol commis sur un enfant, fille ou garçon, et prévoit une peine allant jusqu’à 15 ans d’emprisonnement, assortie d’une amende maximale de 50 millions de francs CFA.

Amplifier les actions de terrain et la prévention

Malgré cet arsenal juridique, les statistiques révélées par l’ONU démontrent qu’un écart persiste entre la loi et la réalité du quotidien. Face à ce constat, Najat Maalla M’jid a préconisé la mise en place d’un plan national d’action stratégique, doté de ressources financières et logistiques adéquates. Elle a également insisté sur la nécessité de réorganiser les services de prise en charge et d’instaurer un suivi rigoureux des mesures engagées.

Pour le Gabon, le renforcement de la prévention, de l’accompagnement judiciaire et du soutien psychologique demeure la seule voie possible pour éradiquer ce fléau, garantir la sécurité des enfants et faire respecter leurs droits fondamentaux.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire