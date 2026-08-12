Gabon : Darlin Harper entend faire d’« Entre Nous Bar » le cœur battant de la scène urbaine

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De Mounana aux feux de la rampe culturelle gabonaise, Darlin Mouandzoudi, plus connu sous le nom de Darlin Harper, incarne une alliance réussie entre rigueur académique et passion artistique. Titulaire d’un master en droit de l’Université Omar Bongo et promoteur d’« Entre Nous Bar », ce jeune entrepreneur ambitionne de transformer son établissement en un carrefour incontournable de la création locale. Un itinéraire singulier qu’il a récemment partagé dans la rubrique « Parlons de vous » de Biba241, puis au micro de RFI.

L’aventure entrepreneuriale de Darlin Harper germe sur les bancs de la faculté. Observateur, l’étudiant constate que les rassemblements universitaires souffrent d’un manque récurrent de matériel de sonorisation professionnel, nécessitant le recours systématique à des prestataires externes.

Loin d’y voir un simple frein, il y détecte une opportunité d’affaires. Il saute le pas et fonde « Arper So », une structure naissante qui évoluera plus tard sous l’appellation « Harper’s Service ». Cette première immersion dans l’événementiel lui permet d’acquérir les clés du secteur, de tisser un réseau et de poser les jalons de ses succès futurs.

D’un espace modeste à la « plaque tournante » librevilloise

Le véritable tournant s’opère avec la création d’« Entre Nous Bar », un projet collectif imaginé avec des proches. Si l’établissement n’est au départ qu’un modeste local, il gagne rapidement en popularité jusqu’à devenir une halte majeure de la nuit et de la culture librevilloise.

Aujourd’hui, l’adresse brasse les genres et les époques : des figures de la musique traditionnelle y côtoient les stars de la scène urbaine. Comme le soulignait le promoteur sur les ondes de RFI le 16 mars 2026, l’établissement s’est imposé comme une véritable « plaque tournante » où artistes émergents et icônes établies souhaitent désormais se produire.

Célébrer la musique gabonaise, de Lord Ekomy à Koba Building

Moteur du projet, la valorisation du patrimoine musical gabonais occupe une place centrale dans la programmation. L’établissement est devenu le théâtre privilégié des grands retours sur scène et des passages furtifs d’artistes majeurs, à l’instar de Lord Ekomy ou, plus récemment, de Koba Building.

Cette alchimie entre têtes d’affiche et jeunes talents de la scène urbaine crée un pont intergénérationnel unique, réunissant un public vaste dont la moyenne d’âge oscille entre 20 et 50 ans.

Un carrefour culturel au-delà du divertissement

Pour Darlin Harper, « Entre Nous Bar » ne doit pas se cantonner au rôle de simple club ou salle de concert. Le lieu aspire à devenir une plateforme d’expression culturelle globale. L’espace a d’ailleurs déjà accueilli des lancements littéraires, une orientation que l’entrepreneur souhaite intensifier en ouvrant ses portes aux expositions d’art, aux conférences et aux débats d’idées.

« Oser » : un message de résilience adressé à la jeunesse

Parcours atypique s’il en est, le cheminement de Darlin Harper, du droit à la sonorisation, puis au leadership culturel, prône des valeurs fortes : discipline, rigueur, mais surtout résilience.

Pour l’entrepreneur, la formation universitaire ne doit pas fermer des portes, mais plutôt offrir des outils intellectuels adaptables au terrain. Rappelant qu’un projet nécessite parfois plusieurs années avant de porter ses fruits, il invite la jeunesse gabonaise à persévérer et à oser dépasser les trajectoires toutes tracées.

Francise Nleme Meye , Journaliste stagiaire