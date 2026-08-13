Mairie de Port-Gentil : 53 % de dossiers des agents incomplets et une masse salariale étouffante

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Ce mercredi 13 mai 2026, le Centre Culturel Lambert Ona Ovono a accueilli la conférence de restitution du rapport d’audit interne de la Commune de Port-Gentil, consacrée aux volets Ressources humaines et Finances. La rencontre s’est tenue en présence de Françoise Assengone Obame, Gouverneure de la Province de l’Ogooué-Maritime, ainsi que de nombreuses autorités judiciaires, sécuritaires, administratives et institutionnelles.

Lancé par l’Exécutif municipal après son installation en décembre 2025, cet audit avait pour but de dresser un état des lieux complet du fonctionnement de l’administration communale, dans la droite ligne des orientations du Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema en matière de bonne gouvernance et de modernisation du service public.

Des fragilités structurelles majeures révélées par l’audit

Les conclusions de l’audit ont mis en évidence plusieurs fragilités structurelles majeures au sein de l’administration communale, étayées par des données chiffrées particulièrement parlantes. Au nombre des anomalies relevées un volet Ressources Humaines alarmant. Sur un total de 954 agents municipaux analysés, 507 disposent de dossiers sans diplôme ou justificatif exploitable, tandis que plus de 53 % des dossiers administratifs sont incomplets.

L’audit a également révèle que la masse salariale absorbe à elle seule 68 % du budget communal, pesant lourdement sur la capacité d’action de la municipalité. Enfin, 47 % du salaire brut moyen des agents proviennent des primes et indemnités, et non du salaire de base.

Sur le plan financier, le rapport souligne une forte pression des charges fixes sur les capacités d’investissement de la commune, une insuffisante digitalisation des outils de gestion, des procédures de recouvrement encore largement manuelles ainsi qu’une forte dépendance aux prestations externalisées, malgré l’existence de services techniques internes spécialisés.

Un « audit-action » pour réorganiser l’administration

Au cours de son allocution, le Maire de la Commune de Port-Gentil, Pascal Houangni Ambouroue, a rappelé que cet audit s’inscrit dans une logique d’« audit-action », visant non seulement à identifier les dysfonctionnements existants, mais également à engager immédiatement des mesures correctives et de réorganisation administrative.

Le Maire a également tenu à rappeler que la gravité de certains constats relevés par l’audit ne saurait remettre en cause l’engagement quotidien des agents municipaux. Il a notamment salué le professionnalisme, le sens du service public et les sacrifices consentis par de nombreux agents qui, malgré des contraintes matérielles, organisationnelles et techniques parfois importantes, continuent d’assurer avec dévouement le fonctionnement des services municipaux et l’accompagnement des populations.

Plan d’action : des mesures correctives déjà engagées

Pour répondre à ces défis, plusieurs mesures correctives déjà engagées ont été présentées à l’assistance notamment la mise à jour et régularisation systématique des dossiers administratifs des agents; le renforcement du contrôle interne, la clarification des responsabilités, l’amélioration du suivi des recettes municipales, la digitalisation progressive des outils de gestion et la revalorisation des compétences internes pour réduire la dépendance aux prestations externalisées.

Le maire de la Commune de Port-Gentil a enfin précisé que cette restitution concernait exclusivement les volets Ressources humaines et Finances, les autres composantes de l’audit interne devant faire l’objet de présentations ultérieures.

À travers cette initiative, la municipalité réaffirme sa volonté de bâtir une administration communale plus rigoureuse, plus performante, plus transparente et davantage orientée vers la qualité du service rendu aux populations.

Franchise Nleme Meye , Journaliste stagiaire