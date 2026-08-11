Gabon : la Fonction publique ouverte jusqu’à 45 ans pour les personnes vivant avec un handicap

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Le vendredi 31 juillet 2026, le gouvernement a annoncé une série de mesures visant à réformer les conditions d’accès et de recrutement dans la Fonction publique. Parmi celles-ci figure le relèvement à 45 ans de l’âge limite d’engagement pour les personnes en situation de handicap, rapporte le média en ligne Le Gabonais. Une décision qui vise à favoriser l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi public.

Cette mesure fait suite à une réunion d’évaluation présidée par le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, aux côtés de la ministre de la Fonction publique et du Renforcement des capacités, Laurence Ndong. La rencontre a permis de présenter les grandes lignes du nouveau statut général de la Fonction publique, conçu notamment pour attirer de nouvelles compétences.

Des conditions d’accès et d’évaluation repensées

Jusqu’alors fixé à 35 ans, l’âge limite de recrutement dans l’administration est désormais porté à 45 ans pour les personnes en situation de handicap, leur offrant ainsi une opportunité élargie d’intégrer le secteur public. Pour le reste des candidats, ce plafond passe de 35 à 40 ans.

Par ailleurs, la réforme introduit une nouvelle méthode d’évaluation des agents publics. Au-delà de critères traditionnels tels que l’assiduité, la ponctualité et l’éthique professionnelle, un système à 360 degrés est mis en place : l’agent pourra s’auto-évaluer, tandis que sa hiérarchie et les usagers donneront également leur avis sur la qualité du service rendu. Les responsables seront, quant à eux, évalués par leurs collaborateurs. L’ensemble des résultats sera centralisé puis examiné par deux commissions ministérielles.

Le retour du concours comme voie principale

Afin de garantir un recrutement plus rigoureux, le concours redeviendra la voie privilégiée d’accès à la Fonction publique. Cette orientation marque la fin progressive du recrutement sur titre, qualifié par la ministre Laurence Ndong de source majeure de déséquilibres au sein des effectifs et d’adéquation insuffisante entre les profils retenus et les besoins réels des administrations.

À travers ces arbitrages, le gouvernement gabonais entend moderniser son administration tout en bâtissant un service public plus inclusif et représentatif.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire