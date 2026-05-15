Transgabonais : la SETRAG accélère la modernisation du rail avec 84 km de voie renouvelés

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La Société d’Exploitation du Transgabonais (SETRAG) poursuit la modernisation de l’unique réseau ferroviaire gabonais. En 2025, plus de 84 kilomètres de voie ont été renouvelés dans le cadre du Programme de modernisation et de sécurisation (PMS). Un chantier stratégique destiné à renforcer la sécurité, la fiabilité et la performance du Transgabonais, alors que de nouveaux travaux sont déjà annoncés pour 2026.

Au Gabon, le Transgabonais demeure bien plus qu’une simple ligne ferroviaire. Véritable colonne vertébrale logistique du pays, il assure à la fois le transport des voyageurs, des marchandises et des ressources minières stratégiques, notamment le manganèse. Mais après plusieurs décennies d’exploitation intensive, la modernisation des infrastructures est devenue un enjeu majeur pour garantir la continuité et la compétitivité du réseau.

C’est dans cette dynamique que la SETRAG poursuit depuis plusieurs années un vaste programme de renouvellement des infrastructures ferroviaires. Le 28 février 2026, la société a officiellement marqué à Lifouta, dans la province de l’Ogooué-Lolo, la clôture des travaux engagés dans le canton Lastourville-Doumé dans le cadre du Programme de modernisation et de sécurisation.

Lancé en octobre 2025 sur le tronçon Doumé–Lastourville, ce programme a permis d’importants travaux de renouvellement de la voie ferrée, notamment entre Milolé et Lastourville ainsi que dans la zone de Lifouta. Selon la SETRAG, plus de 84 kilomètres de voie ont été entièrement renouvelés en 2025, auxquels s’ajoutent plusieurs interventions techniques sur les équipements ferroviaires. Ces travaux ont permis d’améliorer significativement la qualité de circulation des trains et de renforcer la fiabilité globale du réseau.

Depuis le lancement des opérations de modernisation en 2017, le bilan devient progressivement conséquent. À ce jour, les équipes ont réalisé la pose de 414 kilomètres de traverses en béton ainsi que 166 kilomètres de rails de type 60 kg, considérés comme plus résistants et mieux adaptés aux exigences du trafic ferroviaire moderne.

Un enjeu stratégique pour l’économie gabonaise

Au-delà des performances techniques, ces investissements répondent à un enjeu économique majeur pour le Gabon. Le Transgabonais joue un rôle central dans l’acheminement des matières premières, le transport des populations et le soutien aux activités industrielles nationales. L’amélioration de la sécurité et de la fluidité du trafic devrait permettre de réduire certains incidents techniques, améliorer les temps de parcours et renforcer les capacités de transport de marchandises.

Pour les voyageurs, la modernisation progressive du réseau vise également à offrir des conditions de transport plus sûres, plus confortables et plus régulières sur un axe ferroviaire qui traverse plusieurs provinces du pays. Dans un contexte où les infrastructures de transport restent un défi majeur pour l’intégration économique nationale, le renforcement du Transgabonais apparaît comme un levier stratégique pour soutenir la compétitivité du territoire.

Un chantier à fort impact humain et local

Les travaux engagés ont également mobilisé d’importants moyens humains. Plus de 360 agents ont participé au chantier, principalement installés sur la base vie de Lifouta. Dans une logique d’intégration locale, plusieurs travailleurs ont été hébergés dans les villages voisins et des riverains associés à certaines activités du projet. Une démarche que la SETRAG présente comme une illustration de son engagement en matière de responsabilité sociétale.

Autre élément mis en avant par l’entreprise : le bilan sécuritaire des travaux. Aucun accident n’a été enregistré sur les chantiers durant l’année 2025, un résultat que la société attribue au renforcement des procédures de sécurité et à la vigilance des équipes mobilisées.

2026 sous le signe de l’accélération

La dynamique de modernisation devrait se poursuivre en 2026 avec de nouveaux objectifs annoncés par la SETRAG. Les perspectives prévoient notamment la pose de traverses sur 64 kilomètres supplémentaires ainsi que l’installation de 70 kilomètres additionnels de rail 60 kg. À travers ces investissements, l’entreprise affiche clairement son ambition : faire du Transgabonais une infrastructure ferroviaire de référence en Afrique centrale.

Mais derrière cette modernisation technique, l’enjeu reste aussi politique et économique. Dans un pays où les infrastructures de transport conditionnent fortement les échanges, la mobilité et l’activité industrielle, la capacité du Transgabonais à gagner en performance sera déterminante pour accompagner les ambitions de transformation économique du Gabon dans les années à venir.