Affaire FKM/PAM : pourvoi en cassation après un verdict « douteux » !

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L’affaire opposant l’ancien journaliste Dr. Freddy Koula Moussavou (FKM) à Pierre Alain Mounguengui (PAM), président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), poursuit son cours avec des rebondissements inattendus. Condamné en appel, celui qui s’exprimait en tant que consultant sportif a décidé de porter l’affaire devant la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.

Par arrêt contradictoire rendu le 30 juin 2026, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville a déclaré Dr. Freddy Koula Moussavou coupable du délit d’injures publiques. En répression, la cour l’avait condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois, dont 3 assortis du sursis, au paiement d’une amende correctionnelle de 200 000 FCFA, ainsi qu’au versement de 2 000 000 FCFA au profit de la partie civile.

FKM contre-attaque face à PAM déterminé !

Dans le refus de souscrire à ce verdict qualifié de « douteux » par son entourage, le prévenu Dr. Freddy Koula Moussavou, assisté de Maître François Meye M’Efe, a formellement régularisé une déclaration de pourvoi en cassation en date du 30 juin 2026. Cette voie de recours extraordinaire, introduite en application des dispositions des articles 251, 448 et 499 du Code de procédure pénale, vise à faire censurer l’arrêt pour violation de la loi.

La défense entend articuler ses moyens de droit dans un mémoire ampliatif subséquent, conformément à l’article 463 du même code. Le noeud de leur argumentaire en cassation reposera sur le principe de la dépénalisation des délits de presse au Gabon. La défense soutient que les propos incriminés s’inscrivent strictement dans le cadre de l’exercice de la liberté de communication et de la profession de journaliste. Car, au moment des faits, Dr. Freddy Koula Moussavou était journaliste.

Pour rappel, le contentieux trouve sa source dans une intervention du Dr. Freddy Koula Moussavou, invité en qualité de consultant sur le plateau de Gabon 1ère. Interpellé au détour d’une question, FKM avait émis des clarifications publiques sur la gouvernance de la Fegafoot et son président, Pierre Alain Mounguengui. Ces déclarations, perçues comme attentatoires à l’honneur par le patron du football gabonais, ont donc conduit à cette bataille judiciaire dont l’épilogue se jouera ce vendredi 3 juillet 2026. Nous y reviendrons !