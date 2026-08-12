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Gabon : 46 % des Gabonais ont déjà envisagé de quitter le pays

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 12 août 2026 à 20h40min
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Aéroport de Libreville © D.R.
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Près d’un Gabonais sur deux avait déjà envisagé de quitter le pays en 2024. C’est ce que révèle une enquête d’Afrobarometer menée auprès de 1 200 adultes gabonais en avril et mai 2024. Il en ressort sur un échantillon de 1 200 adultes que 20% des personnes interrogées affirmaient y avoir « beaucoup » pensé, 13 % « quelque peu » et 13 % « un peu ».

L’idée de quitter le Gabon semblait avoir progressivement trouvé une place dans les projets d’une partie de la population. En effet, parmi les Gabonais ayant déjà pensé à émigrer, l’Europe constituait la première destination avec 31 % des réponses. Elle était suivie de près par l’Amérique du Nord, citée par 29 % des personnes interrogées. De son côté, l’Afrique arrivait en troisième position avec 27 %. Les autres régions du monde représentaient, quant à elles, 12 % des choix.

Des intentions encore à clarifier pour cette étude 

Cependant, l’enquête ne détaillait pas les raisons qui poussaient ces personnes à envisager un départ. Les données disponibles ne permettaient donc pas de déterminer si cette volonté était liée à l’emploi, aux études, au niveau de vie, à la carrière professionnelle ou à d’autres facteurs. De même, avoir déjà pensé à émigrer ne signifiait pas nécessairement disposer d’un projet concret de départ. Autrement dit, l’étude mesurait une intention déclarée, mais ne précisait pas combien de personnes avaient effectivement entrepris des démarches pour quitter le pays.

Rappelons toutefois que l’étude, réalisée par le Centre d’études et de recherche en géopolitique et prospective (CERGEP), partenaire national d’Afrobarometer, présentait une marge d’erreur de plus ou moins 3 points de pourcentage, avec un niveau de confiance de 95 %. Au-delà des limites de l’enquête, une réalité demeure : près d’un Gabonais sur deux avait déjà envisagé de quitter le pays il y a deux ans. La question reste désormais de savoir ce qui motivait véritablement cette volonté et si elle a depuis évolué ou perdu du terrain.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire 

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