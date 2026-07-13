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Musée national : l’exposition «De la tradition à la modernité » de la Chine ouverte le 15 juillet 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 13 juillet 2026 à 15h44min
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Le Musée national des arts, rites et traditions du Gabon, accueille à partir du 15 juillet 2026 l’exposition croisée « De la tradition à la modernité », consacrée aux tenues chinoises et gabonaises. L’événement se poursuivra sur un mois, soit jusqu’au 16 août prochain. Il met en lumière un dialogue artistique entre deux patrimoines vestimentaires aux identités fortes, tout en montrant leur capacité à inspirer les créations contemporaines.

Présentée comme une plongée dans l’histoire, les savoir-faire et l’évolution des costumes traditionnels, cette exposition entend rapprocher les visiteurs des valeurs culturelles portées par l’habit. Les pièces exposées illustrent autant l’élégance des étoffes chinoises que la richesse des tenues gabonaises, dans un parcours où se croisent héritages ancestraux, techniques artisanales et expressions modernes. L’initiative s’inscrit dans une volonté de valoriser la diversité culturelle à travers un langage universel, celui du textile. 

Un pont culturel entre Libreville et Pékin sur un mois 

Au-delà de l’aspect esthétique, l’exposition ambitionne de renforcer les échanges culturels entre le Gabon et la Chine. Les organisateurs soulignent l’importance de ce type de rencontre pour favoriser la compréhension mutuelle et la mise en valeur des traditions, dans un contexte où la mode devient aussi un outil de transmission et de dialogue. L’événement est co organisé par l’Ambassade de la République populaire de Chine en République gabonaise, le ministère de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, chargé de la Vie associative, ainsi que le Musée national des Arts, Rites et Traditions du Gabon. 

Par cette exposition, Libreville se place au cœur d’une célébration des identités culturelles et de leur transformation. Entre mémoire et création, « De la tradition à la modernité » invite le public à découvrir comment les vêtements racontent l’histoire des peuples tout en accompagnant leur passage vers l’avenir. Le rendez-vous est donc pris dès ce 15 juillet au Musée national pour une immersion ouverte au public et riche de decouvertes !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 13 juillet 2026 à 15h44min
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