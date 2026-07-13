Global Peace Index 2026 : le Gabon, 100ème nation la plus paisible au monde

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Dans un paysage international de plus en plus fracturé, le Gabon tire son épingle du jeu en matière de stabilité. Le rapport 2026 du Global Peace Index (GPI), publié par l’Institute for Economics & Peace, attribue au pays une note de 2,238 sur une échelle allant de 0 à 5. Ce score le propulse au 100e rang mondial sur 163 nations évaluées. Fait marquant de cette édition : le Gabon talonne directement la France, qui occupe la 99e place, juste derrière la Tanzanie (98e) et devant l’Eswatini (104e).

Pour dresser ce panorama, les experts ont passé au crible 23 indicateurs distincts. Ces critères couvrent des domaines essentiels tels que la militarisation, l’intensité des conflits intérieurs ou internationaux, ainsi que la sûreté et la sécurité sociétale.

Une stabilité confirmée sur le continent africain

À l’échelle de l’Afrique subsaharienne, région qui demeure malheureusement la troisième la moins paisible du globe en raison du terrorisme et des guerres, le Gabon affiche une résilience notable. Il s’adjuge la 22e place sur 50 nations africaines. Bien qu’il reste devancé par des pays comme Maurice (18e mondial), la Guinée équatoriale (38e) ou le Botswana (50e), le Gabon confirme son statut d’îlot de tranquillitaé relative.

Les auteurs du rapport précisent d’ailleurs que le pays présente « une situation intermédiaire en termes de sécurité et de stabilité ». Cette position charnière démontre que le territoire reste globalement préservé des crises sécuritaires majeures qui ébranlent d’autres zones du continent.

L’urgence d’une consolidation interne dans un monde en crise

Ce positionnement honorable ne doit cependant pas occulter les défis systémiques actuels. L’édition 2026 du GPI met en garde contre une détérioration globale et continue de la paix à travers la planète, portée par une recrudescence historique des conflits armés actifs depuis la Seconde Guerre mondiale.

Véritable outil d’aide à la décision pour les gouvernements, le GPI rappelle que le modèle à suivre reste l’Islande, indéboulonnable leader du classement pour la dix-neuvième année consécutive grâce à des institutions fortes et une criminalité quasi inexistante. Pour le Gabon, ce centième rang mondial montre la voie à suivre. Pour progresser, les autorités devront impérativement accentuer leurs efforts dans la consolidation de la cohésion sociale, la lutte contre la criminalité urbaine et le renforcement de la stabilité institutionnelle.