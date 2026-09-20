Gabon : le minerai de fer doit entrer dans la production nationale dès 2027

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Le minerai de fer devrait faire son entrée dans les statistiques de production du Gabon dès 2027. Le cadrage macroéconomique du projet de loi de finances retient le démarrage de cette nouvelle production avec un volume projeté à 1,5 million de tonnes pour la première année. Une perspective stratégique pour un pays dont l’activité extractive repose historiquement sur le pétrole et le manganèse, mais qui doit encore être appréciée avec prudence : l’extrait budgétaire disponible ne précise ni le projet minier concerné, ni l’opérateur auquel cette production est attribuée.

Cette hypothèse intervient dans un scénario où le gouvernement table sur une croissance de 4,5 % en 2027, contre 4 % en 2026, portée par une progression de 4,6 % des activités hors pétrole et de 4,1 % du secteur pétrolier. L’entrée du minerai de fer dans la production nationale s’inscrit donc dans un cadrage qui mise notamment sur le renforcement du secteur extractif pour soutenir l’activité économique.

1,5 million de tonnes dès la première année

Le PLF 2027 retient précisément une production de minerai de fer de 1,5 million de tonnes. Contrairement au pétrole, au manganèse ou au bois scié, aucune base de comparaison avec 2026 n’est fournie puisque le document prévoit justement le démarrage de cette production en 2027.

Ce chiffre doit donc être considéré comme une hypothèse macroéconomique et non comme un volume déjà sécurisé. L’extrait disponible ne fournit pas davantage d’informations sur le calendrier opérationnel, les capacités d’extraction, les infrastructures d’évacuation du minerai ou les recettes que cette nouvelle production pourrait générer pour l’État. Ces éléments seront déterminants pour apprécier la portée économique réelle du démarrage annoncé.

Le fer aux côtés du manganèse dans le scénario minier

L’arrivée du minerai de fer coïnciderait avec une progression importante du manganèse. Pour 2027, le gouvernement anticipe une production de 10,3457 millions de tonnes de manganèse, contre 9,525 millions en 2026, soit une hausse de 8,6 %. Son prix moyen est parallèlement projeté à 241,9 dollars la tonne, contre 166,9 dollars en 2026.

Le scénario minier retenu pour 2027 repose ainsi sur deux dynamiques : une augmentation des volumes et des prix du manganèse, d’une part, et l’apparition d’une nouvelle production de minerai de fer, d’autre part. Le gouvernement inscrit cette évolution dans sa volonté d’accélérer le PNCD 2026-2030 et de développer davantage la transformation locale des ressources naturelles.

Un démarrage qui reste à documenter

Le principal enjeu sera désormais d’identifier précisément les conditions permettant d’atteindre les 1,5 million de tonnes projetées. En l’état, le document budgétaire fourni ne permet pas d’attribuer cette production à un projet minier ou à un opérateur particulier. Toute association avec un projet spécifique nécessiterait donc une vérification extérieure complémentaire.

Cette prudence est d’autant plus nécessaire que les prévisions de production constituent l’une des hypothèses sur lesquelles repose le cadrage économique du PLF. Si le démarrage intervient effectivement en 2027 au niveau anticipé, le fer ajoutera une nouvelle composante à la production minière gabonaise. Mais entre l’inscription de 1,5 million de tonnes dans une hypothèse budgétaire et leur extraction effective, l’exécution industrielle constituera le véritable test de cette nouvelle ambition minière.