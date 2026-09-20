Gabon : Port-Gentil vise 150 MW de capacités électriques supplémentaires d’ici 2032

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La capacité de production électrique de Port-Gentil devrait être renforcée de 50 mégawatts supplémentaires grâce à la mise en service annoncée de deux centrales thermiques au cours des prochains mois. Présentée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, lors du Conseil des ministres tenu dans l’Ogooué-Maritime, cette mesure doit répondre aux besoins des populations et accompagner le développement industriel de la capitale économique. À plus long terme, l’objectif affiché est d’atteindre 150 MW de capacités additionnelles à l’horizon 2032.

Dans une province dont l’activité économique demeure fortement liée aux secteurs pétrolier et industriel, la disponibilité d’une énergie suffisante et régulière constitue un enjeu majeur. Le renforcement annoncé de la production électrique doit ainsi répondre à une double exigence : améliorer l’approvisionnement des ménages et disposer d’une capacité énergétique compatible avec les ambitions de relance économique de Port-Gentil. Reste désormais à connaître le calendrier précis de mise en service des deux nouvelles installations et les conditions dans lesquelles cette puissance supplémentaire sera injectée dans le réseau.

50 MW supplémentaires dans les prochains mois

Selon les annonces faites par le chef de l’État, deux centrales thermiques doivent permettre d’apporter 50 MW supplémentaires « au cours des prochains mois ». Cette première étape constitue une réponse à court terme aux besoins énergétiques identifiés dans l’Ogooué-Maritime, alors que le gouvernement entend parallèlement engager plusieurs projets d’infrastructures et soutenir la reprise de l’activité économique.

L’enjeu ne se limite toutefois pas à installer de nouvelles capacités de production. L’amélioration effective de la fourniture d’électricité dépendra également de la capacité du réseau à transporter et distribuer cette énergie jusqu’aux ménages et aux entreprises. La puissance installée devra donc se traduire concrètement par une meilleure disponibilité de l’électricité pour produire un effet perceptible sur l’activité économique et les conditions de vie.

Cap sur 150 MW additionnels d’ici 2032

L’ambition annoncée dépasse cette première injection de 50 MW. Le président de la République a fixé un objectif de 150 MW de capacités supplémentaires à l’horizon 2032. Une trajectoire qui inscrit la question énergétique de Port-Gentil dans une programmation de moyen terme, en lien avec la volonté affichée de redynamiser l’économie de la province et d’y attirer de nouvelles activités industrielles.

Cette perspective suppose néanmoins que soient progressivement précisés les investissements nécessaires, les sources de financement, les technologies retenues et les différentes échéances permettant de passer des 50 MW annoncés à court terme aux 150 MW supplémentaires projetés en 2032. Pour Port-Gentil, l’enjeu sera surtout de transformer cette augmentation annoncée de puissance en une fourniture d’électricité durable, régulière et suffisamment compétitive pour les ménages comme pour les industriels.