Gabon : manganèse, l’État table sur une envolée de 45 % des prix en 2027

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Le gouvernement gabonais construit son projet de budget 2027 sur une hypothèse particulièrement favorable pour le manganèse. Le prix moyen de la tonne est projeté à 241,9 dollars, contre 166,9 dollars en 2026, soit une progression d’environ 45 %. Cette hausse attendue des cours serait accompagnée d’une augmentation de 8,6 % de la production nationale, qui atteindrait près de 10,35 millions de tonnes. Deux hypothèses qui placent le manganèse parmi les variables importantes du scénario macroéconomique retenu pour 2027.

Ces chiffres doivent toutefois être lus pour ce qu’ils sont : des hypothèses servant à construire le projet de loi de finances et non des performances déjà acquises. Le gouvernement anticipe une croissance économique de 4,5 % en 2027, portée notamment par une progression de 4,6 % des activités hors pétrole. Dans ce scénario, l’évolution simultanément favorable du prix et des volumes de manganèse pourrait soutenir l’activité extractive et, plus largement, les performances du secteur hors pétrole.

Une tonne projetée à 241,9 dollars

Le changement le plus spectaculaire concerne le prix. Le PLF retient 241,9 dollars la tonne en 2027, contre 166,9 dollars en 2026. L’écart atteint 75 dollars par tonne, correspondant à une augmentation de près de 45 %. À titre de comparaison, le scénario pétrolier retenu pour la même année est beaucoup moins favorable sur les prix, puisque le baril gabonais est projeté à 70 dollars contre 80 dollars en 2026, soit un recul de 12,5 %.

Le manganèse apparaît ainsi comme l’une des matières premières sur lesquelles repose le cadrage favorable du PLF 2027. Mais le prix effectivement observé dépendra de l’évolution du marché international. Le niveau de 241,9 dollars ne saurait donc être interprété comme un cours garanti ou comme une recette déjà sécurisée pour l’État.

Une production attendue au-dessus de 10 millions de tonnes

Le gouvernement anticipe parallèlement une progression des volumes. La production de manganèse devrait passer de 9,525 millions de tonnes en 2026 à environ 10,346 millions en 2027, soit quelque 821 000 tonnes supplémentaires et une augmentation de 8,6 %. Le scénario associe donc, contrairement au pétrole, une hausse attendue des prix à celle de la production.

Cette combinaison pourrait renforcer la contribution du secteur minier à l’activité économique si les deux hypothèses se réalisent simultanément. Le document disponible ne permet toutefois pas d’isoler précisément l’effet attendu de cette évolution sur les recettes fiscales ou budgétaires tirées du manganèse. Il serait donc prématuré de convertir mécaniquement la hausse projetée des prix et des volumes en recettes supplémentaires pour le Trésor.

Une hypothèse forte, mais dépendante du marché mondial

Le manganèse s’inscrit par ailleurs dans un scénario minier plus large. Le PLF prévoit le démarrage d’une production de minerai de fer évaluée à 1,5 million de tonnes en 2027, sans identifier dans l’extrait disponible le projet ou l’opérateur auquel cette production est rattachée. L’exécutif mise ainsi sur les industries extractives pour accompagner la croissance hors pétrole attendue à 4,6 %.

La réalisation de ce scénario dépendra cependant des volumes effectivement produits et, surtout, de cours internationaux sur lesquels le Gabon ne dispose pas d’une maîtrise directe. Avec une tonne de manganèse budgétée 45 % plus chère qu’en 2026, l’hypothèse retenue constitue potentiellement un puissant soutien au cadrage économique de 2027, mais également l’un de ses paramètres à surveiller lors de l’exécution du budget.