Gabon : croissance à 4,5 % en 2027, le gouvernement mise sur le pétrole et le hors-pétrole

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Le gouvernement gabonais table sur une croissance économique de 4,5 % en 2027, contre 4 % attendus en 2026, selon les hypothèses macroéconomiques retenues dans le projet de loi de finances. Cette progression reposerait simultanément sur une croissance de 4,6 % des activités hors pétrole et de 4,1 % du secteur pétrolier. Un scénario construit sur plusieurs hypothèses favorables concernant la production de pétrole, de manganèse et l’entrée en production du minerai de fer, malgré un prix du baril attendu en nette baisse.

La prévision traduit la volonté du gouvernement de faire reposer l’activité sur plusieurs moteurs. Le PLF 2027 prévoit en effet une progression légèrement supérieure du secteur hors pétrole, mais les matières premières demeurent déterminantes dans le cadrage macroéconomique. Pétrole, manganèse, bois et désormais minerai de fer constituent autant de variables sur lesquelles repose une partie des projections retenues pour bâtir le budget.

Plus de pétrole malgré un baril attendu à 70 dollars

Dans le secteur pétrolier, le gouvernement prévoit une hausse de 4,1 % de la production, qui passerait de 10,80 millions de tonnes métriques en 2026 à 11,30 millions en 2027. Cette progression correspond à celle attendue pour l’activité pétrolière dans son ensemble, également projetée à +4,1 %.

Cette augmentation des volumes interviendrait cependant dans un environnement de prix moins favorable. Le PLF retient une hypothèse de 70 dollars pour le baril de pétrole gabonais en 2027, contre 80 dollars en 2026, soit une diminution de 12,5 %. Le scénario budgétaire combine ainsi davantage de production avec un prix de référence sensiblement inférieur.

Manganèse en hausse et entrée en production du fer

Le manganèse constitue l’autre hypothèse particulièrement favorable du cadrage. Sa production devrait progresser de 8,6 %, passant de 9,525 millions de tonnes en 2026 à environ 10,346 millions en 2027. Surtout, son prix moyen est projeté à 241,9 dollars la tonne, contre 166,9 dollars un an auparavant, soit une hausse de près de 45 %. La production de bois scié progresserait pour sa part de 2 %, à 1,045 million de mètres cubes.

Le PLF intègre également le démarrage de la production de minerai de fer, évaluée à 1,5 million de tonnes en 2027. Le document disponible ne précise toutefois pas, dans ce passage, le projet ou l’opérateur auquel cette production est rattachée. Ces hypothèses accompagnent une croissance hors pétrole attendue à 4,6 %, légèrement supérieure à celle du secteur pétrolier.

Un scénario dépendant de plusieurs hypothèses

Ces projections constituent le socle macroéconomique du budget 2027 et non des résultats déjà acquis. Leur réalisation dépendra notamment des volumes effectivement produits, de l’évolution des cours des matières premières et de la mise en production des capacités nouvelles annoncées. Le gouvernement retient parallèlement une inflation de 2,6 % en 2027, contre 1,4 % en 2026.

L’objectif de 4,5 % de croissance repose donc sur une double dynamique : maintenir la contribution des hydrocarbures tout en faisant progresser plus rapidement l’économie hors pétrole. La performance de 2027 permettra surtout de mesurer si cette dernière peut progressivement devenir un moteur suffisamment robuste pour réduire la sensibilité de la croissance gabonaise aux fluctuations des matières premières.