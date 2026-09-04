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Gabon : La CNSS recadre les règles du départ à la retraite à 60 ans

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 4 septembre 2026 à 16h07min
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Siège de la CNSS © D.R.
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Dans un rappel à l’ordre adressé aux employeurs et aux travailleurs affiliés au régime général, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a apporté d’importantes clarifications sur les conditions d’admission à la retraite. L’âge légal demeure fermement ancré à 60 ans révolus, bien que des aménagements spécifiques soient prévus pour adapter le système aux réalités de chaque profession.

Si la règle générale prévaut pour la majorité des actifs, le cadre légal ménage une certaine flexibilité. En fonction de la pénibilité des tâches ou des contraintes propres à certains secteurs d’activité, l’âge de départ peut être abaissé à 55 ans ou, à l’inverse, repoussé jusqu’à 65 ans.

Cette modulation s’appuie sur une armature juridique consolidée, notamment par le Code du travail de 2021 et la révision du Code de sécurité sociale de juillet 2023. À travers cette réglementation, la CNSS cherche à préserver la santé des travailleurs occupant des postes éprouvants, tout en garantissant la pérennité financière et l’équilibre démographique du régime de retraite.

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Rendre la procédure plus fluide et rigoureuse

Pour éviter les litiges et accélérer le traitement des demandes, l’organisme de prévoyance sociale rehausse ses exigences administratives. Désormais, une responsabilité accrue incombe aux entreprises : les employeurs doivent détailler minutieusement les documents de cessation d’activité.

Chaque certificat de travail devra spécifier avec précision le secteur d’activité de la structure, la catégorie socioprofessionnelle du salarié, ainsi que la nature exacte des missions accomplies au quotidien. Ces précisions s’avèrent indispensables pour permettre aux services de la CNSS d’évaluer la légitimité des dossiers et d’accorder, le cas échéant, les régimes dérogatoires sollicités.

Une invitation à la conformité pour éviter les retards

En rationalisant l’instruction des prestations, la Caisse ambitionne de réduire les délais de liquidation des pensions. Un traitement plus rapide et sécurisé bénéficiera directement aux futurs retraités, leur évitant de longues périodes d’incertitude financière lors de leur transition vers la fin de carrière.

La CNSS exhorte ainsi les partenaires sociaux à se conformer strictement à ces directives. Les usagers et les responsables des ressources humaines en quête de renseignements complémentaires sont invités à se rapprocher directement des guichets de l’institution pour sécuriser leurs démarches.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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